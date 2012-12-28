Полицейские просят конфисковать автомобиль у злостного любителя пьяной езды

Житель Данкова вновь села за руль в невменяемом состоянии.

В Данкове сотрудники ДПС задержали водителя, который повторно управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, местный житель 1990 г.р. в апреле прошлого года уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду и был лишен права управления авто. Но это его ничему не научило.На днях данковчанин вновь попался автоинспекторам за рулём автомобиля «Хёндай» и снова – в нетрезвом виде.- После освидетельствования на месте показания прибора составили 0,639 мг/л. С результатом мужчина не согласился, от прохождения дальнейшего освидетельствования в медицинском учреждении отказался. Водитель был отстранен от управления, иномарка помещена на специализированную стоянку.В полиции добавили, что дознаватель будет ходатайствовать об аресте автомобиля с целью последующей конфискации в пользу государства.Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которая до трех лет лишения свободы.