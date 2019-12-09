Происшествия

46 минут назад

Полицейские задержали уличного грабителя-рецидииста

534
#грабеж
Полицейские задержали уличного грабителя-рецидииста

28 ноября на улице Космонавтов ограбили 47-летнего липчанина: преступник отнял у него сотовый телефон и золотую печатку.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченными уголовного розыска задержан подозреваемый в грабеже: неработающий 30-летний липчанин. Установлено, что ранее он был судим за совершение аналогичных преступлений. Мужчину заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 161 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы

534
#грабеж

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Тело 75-летнего водителя вырезали из расплющенного «ВАЗа»
#авария #ДТП
6
Тело 75-летнего водителя вырезали из расплющенного «ВАЗа»

сегодня, 07:23

Происшествия
Из «Мегаполиса» эвакуировали более 500 человек
#взрывное устройство
34
Из «Мегаполиса» эвакуировали более 500 человек

вчера, 22:13

Происшествия
Концерт «HammAli & Navai» в Липецке прервали из-за сообщения о бомбе
#подозрительный предмет
37
Концерт «HammAli & Navai» в Липецке прервали из-за сообщения о бомбе

вчера, 21:23

Происшествия
В сгоревшем ангаре нашли два трупа
#пожар
20
В сгоревшем ангаре нашли два трупа

вчера, 20:43

Происшествия
Девушке не дали выпрыгнуть из окна высотки
#падение с высоты
89
Девушке не дали выпрыгнуть из окна высотки

вчера, 17:58

Происшествия
Елецкое предприятие оштрафовали на 10 млн рублей за взятку в кафе
#штраф #коррупция
9
Елецкое предприятие оштрафовали на 10 млн рублей за взятку в кафе

вчера, 16:16

Происшествия