Полицейские задержали уличного грабителя-рецидииста

28 ноября на улице Космонавтов ограбили 47-летнего липчанина: преступник отнял у него сотовый телефон и золотую печатку.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченными уголовного розыска задержан подозреваемый в грабеже: неработающий 30-летний липчанин. Установлено, что ранее он был судим за совершение аналогичных преступлений. Мужчину заключили под стражу.



Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 8 УМВД России по г. Липецку.



В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 161 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы



