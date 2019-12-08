Происшествия

56 минут назад

В сгоревшем ангаре нашли два трупа

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#пожар
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В сгоревшем ангаре нашли два трупа

Пожар произошел в промзоне.

Сегодня вечером на улице Ковалева произошел пожар. Там загорелся ангар станции технического обслуживания на территории промзоны. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в ангаре нашли два обгоревших трупа. Погибли двое мужчин.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка ангара на площади 100 кв.м. Причина пожара устанавливается.


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#пожар
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Комментарии (5)

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следак

20 минут назад
один из трупов бредик,с опытной.
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Ук

32 минуты назад
Утиль сервис!был взрыв , потом пожар.
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SK

37 минут назад
Подскажите кто в курсе это бывший авторемзавод ?
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Гость

50 минут назад
Там взрыв был!
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МЧС

52 минуты назад
В этом ангаре они паленую водку разливали.
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