В сгоревшем ангаре нашли два трупа

Пожар произошел в промзоне.

Сегодня вечером на улице Ковалева произошел пожар. Там загорелся ангар станции технического обслуживания на территории промзоны. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в ангаре нашли два обгоревших трупа. Погибли двое мужчин.



В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка ангара на площади 100 кв.м. Причина пожара устанавливается.





