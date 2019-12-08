Общество

42 минуты назад

Сгоревший «ВАЗ» отправили в последний путь

1 319
#автохлам #металлолом
1
Сгоревший «ВАЗ» отправили в последний путь

Брошенный владельцами транспорт перевозят на штраф-стоянку.

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Липецка просит автовладельцев забрать свой хлам, пока тот не отправили в металлолом. Брошенные во дворах машины отправляют на штраф-стоянку на улице Базарная.

С улицы Московская никто так и не убрал старенький «ГАЗон», а с Депутатской – переживший пожар «ВАЗ». Легковушку уже отправили на площадку на Базарной, а грузовичок пока оставили возле трамвайного депо. Если в течение месяца его никто не уберет, то и он отправится в последний путь. Как показывает практика, практически весь автохлам, вывозимый на Базарную, потом отправляется в металлолом, то есть владельцы не забирают машины. Это на руку городской казне, так как именно в бюджет Липецка поступает выручка от сданного в металлолом автохлама.
1 319
#автохлам #металлолом
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гостинец

37 минут назад
Судя по его виду, ВАЗ этот пажар не пережил, а умер в нём.
ответить

Еще в рубрике

Регистратор запечатлел аварию на улице Механизаторов
#ДТП #авария
15
Регистратор запечатлел аварию на улице Механизаторов

вчера, 23:06

Общество
На Тихой улице в Данкове загорелся частный дом
#Пожар #МСЧ
1
На Тихой улице в Данкове загорелся частный дом

вчера, 19:52

Общество
В Липецкой области плюсовые температуры будут даже ночью
#Погода
9
В Липецкой области плюсовые температуры будут даже ночью

вчера, 17:00

Общество
Суровый Липецк-54: «Майонез при болячках лучше пить или прикладывать?» (ФОТО)
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности.
9
Суровый Липецк-54: «Майонез при болячках лучше пить или прикладывать?» (ФОТО)

вчера, 16:38

Общество
В Липецкой области малыши чаще всего рождаются по средам
#Новорожденные
15
В Липецкой области малыши чаще всего рождаются по средам

вчера, 16:01

Общество
Евгения Уваркина прокомментировала «то самое видео»
#Нижний парк #Евгения Уваркина
16
Евгения Уваркина прокомментировала «то самое видео»

вчера, 13:53

Общество