Сгоревший «ВАЗ» отправили в последний путь

Брошенный владельцами транспорт перевозят на штраф-стоянку.

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Липецка просит автовладельцев забрать свой хлам, пока тот не отправили в металлолом. Брошенные во дворах машины отправляют на штраф-стоянку на улице Базарная.



С улицы Московская никто так и не убрал старенький «ГАЗон», а с Депутатской – переживший пожар «ВАЗ». Легковушку уже отправили на площадку на Базарной, а грузовичок пока оставили возле трамвайного депо. Если в течение месяца его никто не уберет, то и он отправится в последний путь. Как показывает практика, практически весь автохлам, вывозимый на Базарную, потом отправляется в металлолом, то есть владельцы не забирают машины. Это на руку городской казне, так как именно в бюджет Липецка поступает выручка от сданного в металлолом автохлама.

