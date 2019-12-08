В России

54 минуты назад

Россиянам старше 50 лет будут платить стипендию за обучение

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Россиянам старше 50 лет будут платить стипендию за обучение
Россиянам в возрасте 50 лет и старше могут назначить стипендию за прохождение обучения для поиска работы. С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты России, документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

На данный момент планируется ввести три схемы получения дополнительного профессионального образования людьми старшего возраста. Обучение может проходить по направлению от службы занятости, по направлению от работодателя или с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

В первом и последнем случае затраты на образование предлагают компенсировать из бюджета путем выплаты стипендий.

В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, сообщает www.gazeta.ru

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