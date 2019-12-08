В России
54 минуты назад
Россиянам старше 50 лет будут платить стипендию за обучение
Россиянам в возрасте 50 лет и старше могут назначить стипендию за прохождение обучения для поиска работы. С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты России, документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
На данный момент планируется ввести три схемы получения дополнительного профессионального образования людьми старшего возраста. Обучение может проходить по направлению от службы занятости, по направлению от работодателя или с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».
В первом и последнем случае затраты на образование предлагают компенсировать из бюджета путем выплаты стипендий.
В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, сообщает www.gazeta.ru
На данный момент планируется ввести три схемы получения дополнительного профессионального образования людьми старшего возраста. Обучение может проходить по направлению от службы занятости, по направлению от работодателя или с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».
В первом и последнем случае затраты на образование предлагают компенсировать из бюджета путем выплаты стипендий.
В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, сообщает www.gazeta.ru