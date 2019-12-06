Погода в Липецке
48 минут назад
В Липецкую область вернулась поздняя осень
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В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в теплом секторе атлантического циклона, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 4-6 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.
День 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.
День 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.
6 279
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01.12.2019 16:54Погода в Липецке
11 мкр.
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