В Липецкую область вернулась поздняя осень

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в теплом секторе атлантического циклона, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 4-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.



День 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.



