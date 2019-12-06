Погода в Липецке

48 минут назад

В Липецкую область вернулась поздняя осень

6 279
#потепление
В Липецкую область вернулась поздняя осень
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в теплом секторе атлантического циклона, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью будет от 2 до 4 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.

День 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.

6 279
#потепление

Комментарии (6)

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11 мкр.

1 минуту назад
Когда отопление дадут гниды из квадры?
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ЗЛЮЧКА

7 минут назад
Зимы отстой сплошная Осень
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Гость

18 минут назад
Лучше бы лето вернулась!
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Ч

26 минут назад
А Жанна Абросимова по радио FM Липецк говорила о снегопаде , прошедшем намедни .Что - то не наблюдаю .
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valerafromsplus

42 минуты назад
Та-а-ак! Бот! Пошёл ты на...!
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васянчик

43 минуты назад
Лучше бы владельца бота посадили на бутылку, да лет под 30!
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