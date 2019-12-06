В Левобережье водитель сбил пенсионерку, заподозрившую его в закладке наркотиков

У пенсионерки многочисленные ушибы.

Сегодня в редакцию GODOD48 обратился липчанин, сообщивший, что «сегодня на улице Черняховского, у своего дома была сбита 77-летняя пенсионерка Алла Алексеевна М. По ее словам, она заметила незнакомца, который что-то искал у соседей на участке. Когда пенсионерка поинтересовалась, что тот делает, он сел в машину и в спешке наехал на женщину. Она осталась лежать на дороге пока ее не обнаружили соседи. Сам этот гражданин скрылся с места. В результате у пенсионерки перелом, ушиб и многочисленные ссадины. Автомобиль красного цвета, предположительно седан, регистрационный номер был сильно загрязнен, но просматривались буква Н и цифры 7 и 3».



GOROD48 связался с Аллой Алексеевной, которая подтвердила все, о чем сообщили в редакцию.



- Я вышла за почтой, ящики у нас на улице. Иду, вижу, у соседей какой-то мужчина лет 30-ти роется возле тюков сена. А мы только-только недавно, этой осенью тушили пожар, как раз горело у них сено из-за таких вот непонятных людей, которые постоянно у нас тут то ли что- то ищут, то ли прячут. И я начал ему кричать: «Ты что там делаешь?! Уходи! Мы недавно горели!», и пошла в его сторону. Он запрыгнул в машину в машину. Я подошла к ней, думаю, если что, огрею палкой, он начала сдавать и сбил меня…



По словам пенсионерки, подозрительные личности постоянно роются у заборов домов улицы Черняховского. И она догадывается, кто это.



- Я смотрю телевизор и понимаю прекрасно, что это эти самые, как их там…



- Закладчики?



- Да!



- Не так давно тоже, роется какой-то мужчина у моей калитки. Я вышла и говорю: «Что ты там потерял, что роешься?». А он отвечает, мол, дрались мы тут накануне, я цепочку потерял. Я ему говорю: «Что ты врешь, никто тут не дрался ни сегодня, ни вчера, и никогда. А вот вы тут постоянно роетесь что-то»… Ну, он и смотался.



Алла Алексеевна говорит, что перелома у нее, скорее всего, нет, только палец почернел. В полицию тоже она не обращалась, но готова дать необходимые показания.





