Происшествия

сегодня, 15:24

В Левобережье водитель сбил пенсионерку, заподозрившую его в закладке наркотиков

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#авария #ДТП
В Левобережье водитель сбил пенсионерку, заподозрившую его в закладке наркотиков

У пенсионерки многочисленные ушибы.

Сегодня в редакцию GODOD48 обратился липчанин, сообщивший, что «сегодня на улице Черняховского,  у своего дома была сбита 77-летняя пенсионерка Алла Алексеевна М. По ее словам, она заметила незнакомца, который что-то искал у соседей на участке. Когда пенсионерка поинтересовалась, что тот делает, он сел в машину и в спешке наехал на женщину. Она осталась лежать на дороге пока ее не обнаружили соседи. Сам этот гражданин скрылся с места. В результате у пенсионерки перелом, ушиб и многочисленные ссадины. Автомобиль красного цвета, предположительно седан, регистрационный номер был сильно загрязнен, но просматривались буква Н и цифры 7 и 3».

GOROD48 связался с Аллой Алексеевной, которая подтвердила все, о чем сообщили в редакцию.

- Я вышла за почтой, ящики у нас на улице. Иду, вижу, у соседей какой-то мужчина лет 30-ти роется возле тюков сена. А мы только-только недавно, этой осенью  тушили пожар, как раз горело у них сено из-за таких вот непонятных людей, которые постоянно у нас тут то ли что- то ищут, то ли прячут. И я начал ему кричать: «Ты что там делаешь?! Уходи! Мы недавно горели!», и пошла в его сторону. Он запрыгнул в машину в машину. Я подошла к ней, думаю, если что, огрею палкой, он начала сдавать и сбил меня…

По словам пенсионерки, подозрительные личности постоянно роются у заборов домов улицы Черняховского. И она догадывается, кто это.

- Я смотрю телевизор и понимаю прекрасно, что это  эти самые, как их там…

- Закладчики? 

- Да!

- Не так давно тоже, роется какой-то мужчина у моей калитки. Я вышла и говорю: «Что ты там потерял, что роешься?». А он отвечает, мол, дрались мы тут накануне, я цепочку потерял. Я ему говорю: «Что ты врешь, никто тут не дрался ни сегодня, ни вчера, и никогда. А вот вы тут постоянно роетесь что-то»… Ну, он и смотался.

Алла Алексеевна говорит, что перелома у нее, скорее всего, нет, только палец почернел. В полицию тоже она не обращалась, но готова дать необходимые показания.


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#авария #ДТП

Комментарии (14)

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444

1 минуту назад
Еще и наркоманы за рулем
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участковый

3 минуты назад
007, Есть конечно,мы и закладываем.
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No One

16 минут назад
От сердечного приступа скончался 50-летний мужчина из поселка Солидарность Елецкого района - чудом выживший отец школьницы, которая "заказала" его и мачеху своему парню.
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007

18 минут назад
Бабка молодец, вопрос где участковые у нас,они вообще есть?
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Прямо песня

20 минут назад
Я начал кричать и пошла. Он запрыгнул в машину в машину.
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провидец

21 минуту назад
ты хоть ошибки исправь наркоша не доделанный
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Я

39 минут назад
Бандитский режим едерастов,полицаи охраняют воровской режим и все
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Жители

46 минут назад
Мы тупые дураки, пишем всякую чушь.
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Жители

47 минут назад
Путинский беспредел,полицаи не работают
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следопыт

49 минут назад
Мая тебя ни панимать, не подсказывай, пусть сами ошибки ищут
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