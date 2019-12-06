Происшествия
16 минут назад
Машина «Скорой помощи» с пациентами перевернулась в Добринском районе
Травмы различной степени тяжести получили пять человек.
Автомобиль «Скорой помощи» перевернулся 4 декабря на автодороге Добринка - Плавица, сообщает издание «Добринские вести».
Водитель «буханки» не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся. Травмы различной степени тяжести (ушибы грудной клетки, локтевых и коленных суставов) получили водитель, фельдшер, и три пассажирки автомобиля (все — пенсионерки). Кроме того, фельдшер ранена осколками стекла.
Водитель «буханки» не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся. Травмы различной степени тяжести (ушибы грудной клетки, локтевых и коленных суставов) получили водитель, фельдшер, и три пассажирки автомобиля (все — пенсионерки). Кроме того, фельдшер ранена осколками стекла.