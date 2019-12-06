Происшествия

16 минут назад

Машина «Скорой помощи» с пациентами перевернулась в Добринском районе

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#авария #ДТП
Машина «Скорой помощи» с пациентами перевернулась в Добринском районе

Травмы различной степени тяжести получили пять человек.

Автомобиль «Скорой помощи» перевернулся 4 декабря на автодороге Добринка - Плавица, сообщает издание «Добринские вести».

Водитель «буханки» не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся. Травмы различной степени тяжести (ушибы грудной клетки, локтевых и коленных суставов) получили водитель, фельдшер, и три пассажирки автомобиля (все — пенсионерки). Кроме того, фельдшер ранена осколками стекла.

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#авария #ДТП

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