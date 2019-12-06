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6 минут назад

Раскрыты самые популярные схемы обмана вкладчиков

17
#банк
Раскрыты самые популярные схемы обмана вкладчиков

Мошенники прикрываются именем банка.

Популярными схемами кражи денег с карт клиентов Сбербанка являются звонки "от службы безопасности" кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка", цитирует письмо компании РИА Новости. Представившись сотрудником службы безопасности, мошенник рассказывает, что банк выявил подозрительную операцию, а затем просит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне, код из СМС или пароли от "Сбербанк онлайн", чтобы "защитить" деньги.

Второй распространенной схемой мoшенничества, по данным Сбербанка, является «звoнок от покупателя». Так, если клиент оставлял свое имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений, то мошенник может представиться потенциальным покупателем и попросить для оплаты не только номер карты, но и ее код безопасности или код из SMS. Предоставлять их ни в коем случае нельзя, отметили в банке.

Сбербанк получил с начала 2019 года 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество - звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом количество таких обращений выросло в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно, поскольку клиенты не сообщали о них банку.
17
#банк

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