сегодня, 08:56
В столкновении «ВАЗа» и «Хендай» пострадала 36-летняя женщина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек.
В Лебедянском районе на автодорое Лебедянь – Б. Верх – Яблонево 37-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 50-летнего пешехода. Мужчину с травмами доставили в больницу.
В селе Завальное Усманского района столкнулись «ВАЗ-2112» 68-летнего водителя и «Хендай» под управлением 32-летнего мужчины. В аварии пострадала 36-летняя пассажирка «ВАЗа» – она получила травмы и после оказания помощи была отпущена.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1336 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 963 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 54 нарушения правил парковки, 7 автомобилей эвакуировали.
Так же было зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Херкинст
палицай айдын эюбов