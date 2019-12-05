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В столкновении «ВАЗа» и «Хендай» пострадала 36-летняя женщина

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#авария #ДТП
В столкновении «ВАЗа» и «Хендай» пострадала 36-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 декабря в Добринском районе на дороге Добринка – Плавица – Хворостянка 51-летний водитель «УАЗа не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В автоаварии пострадал сам водитель и его четыре пассажира. Все они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В Лебедянском районе на автодорое Лебедянь – Б. Верх – Яблонево 37-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 50-летнего пешехода. Мужчину с травмами доставили в больницу.

В селе Завальное Усманского района столкнулись «ВАЗ-2112» 68-летнего водителя и «Хендай» под управлением 32-летнего мужчины. В аварии пострадала 36-летняя пассажирка «ВАЗа» – она получила травмы и после оказания помощи была отпущена. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1336 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 963 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 54 нарушения правил парковки, 7 автомобилей эвакуировали.

Так же было зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Херкинст

53 минуты назад
Не чево женскому полу водить машины как корова на льду вот потом говорят что так часто бьюца надо соблюдать а кто не соблюдает те не бьются?!
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палицай айдын эюбов

59 минут назад
во всём виноваты вазоводы
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