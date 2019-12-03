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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: какое-то хамло, привет из 90-х и переименование остановок

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: какое-то хамло, привет из 90-х и переименование остановок

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 3 декабря.

Почти две сотни комментариев оставлено под сообщением «Депутат горсовета предлагает переименовать остановки в центре Липецка». Это инициатива заместителя председателя Липецкого городского Совета депутатов Евдокии Бычковой. Она предлагает переименовать остановки «Улица Ленина» в «Художественный музей имени Виктора Сорокина» и «Улица Пролетарская» в «Краеведческий музей». Липчане, комментируя эту инициативу, справедливо отметили, что, видимо, наши депутаты все проблемы города, кроме названия остановок, уже решили.

Проблем хватает. И их сегодня обсуждали на заседании административного совета Липецкой области. Губернатор, чиновники и депутаты обсуждали реализацию нацпроекта «Чистая вода». Деньги на проект тратятся, но уходят как песок, в нашем случае – как вода, сквозь пальцы – в никуда, так как объем жалоб на поставку ресурса не уменьшается. Где промах? Как считает Игорь Артамонов: «Какое-то хамло украло воду, сорвало пломбы и не наказано? Это же беспредел!».

Не больше порядка в Москве. Там вчера автобус с липецкими челноками продержали на МКАДе почти 8 часов. От истории веет духом лихих 90-х. Одна из пассажирок автобуса подробно рассказала GOROD48 о том, что происходило: « В 11:30 наш автобус блокировали какие-то люди рядом с выездом из рынка «Садовод». Они приехали на дорогих машинах, пригнали эвакуатор и сказали, что наш автобус арестован. Даже водитель автобуса оказался не в курсе происходящего. Пассажиры, вызвали полицейских. Те приехали и сказали, чтобы мы разбирались сами».

А вот добрая история про полицейских. Водитель случайного автомобиля, двое инспекторов ДПС и врачи двух больниц спасли пожилого мужчину. Пожилой липчанин отправился ловить рыбу на Матырское водохранилище, где ему стало плохо с сердцем. Мужчина остановил случайную машину и попросил о помощи, водитель автомобиля посадил его в салон и поехал, но из-за пробок, быстро доехать до больницы не получалось…
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#вечёрка

Комментарии (2)

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Виктор

6 минут назад
Бычкова это осколки прошлого.эти люди предали партию в которой состояли и теперь добрались до светого для нашего покаления.не троньте то за что умерали наши деды.
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сашок

9 минут назад
а что это каму то так мешает великие камунистические фамилии:::ведь вы же на всю страну трындите по телеку что же твориться на украине-памятники ленину сносят и прочих камуняк...а сами тоже самое делаете
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