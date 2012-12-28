Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
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Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Происшествия
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19 минут назад
«Оскара» «Богине»: продавщица инсценировала кражу из своего киоска
Но полиция ей не поверила.
Полиция начала расследование и вышла на… продавщицу киоска, которая сама и подняла тревогу. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 36-летняя подозреваемая столкнулась с материальными трудностями и решилась на инсценировку преступления. За два часа до открытия торговой точки она открыла дверь своим ключом и забрала из кассы всю прибыль. Затем женщина явилась на работу в положенное время и «обнаружила» кражу, сообщив владельцу, а тот обратился в полицию.
Похищенное изъято, а против неудачливой актрисы в МО МВД России «Тербунский» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Даме избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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