Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
МЧС предупредило о грозе
Общество
Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Происшествия
В Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Липецкий хоккеист забил в финале Кубка Стэнли
Спорт
Обокравшую липецкую пенсионерку задержали в Рязанской области
Происшествия
Выходные в Липецке: жара до 32, день открытых дверей в университете и битва «Металлурга» против лидера
Общество
В Становом пьяный дебошир оскорбил и ударил полицейского
Происшествия
В Сырском Руднике сломалась водоразборная колонка
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Общество
В Подгорном и Матырском отключат холодную воду
Общество
Читать все
МЧС предупредило о грозе
Общество
Аферисты хотели похитить 1,7 млн рублей у липецкого пенсионера под видом «спасения от террористов»
Происшествия
В Сырском Руднике сломалась водоразборная колонка
Общество
В Становом пьяный дебошир оскорбил и ударил полицейского
Происшествия
В Липецкой области до +33
Погода в Липецке
В Подгорном и Матырском отключат холодную воду
Общество
Когда у нас жара и лето пингвины замерзают где-то
Неделя 48
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Общество
Небо над Липецком очистилось в 7 утра
Общество
Липецкий хоккеист забил в финале Кубка Стэнли
Спорт
Читать все
Происшествия
50
19 минут назад

«Оскара» «Богине»: продавщица инсценировала кражу из своего киоска

Но полиция ей не поверила.

В Долгоруково обокрали коммерческий киоск, забрав выручку в размере 75 тысяч рублей.

Полиция начала расследование и вышла на… продавщицу киоска, которая сама и подняла тревогу. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 36-летняя подозреваемая столкнулась с материальными трудностями и решилась на инсценировку преступления. За два часа до открытия торговой точки она открыла дверь своим ключом и забрала из кассы всю прибыль. Затем женщина явилась на работу в положенное время и «обнаружила» кражу, сообщив владельцу, а тот обратился в полицию.

Похищенное изъято, а против неудачливой актрисы в МО МВД России «Тербунский» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Даме избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кража
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить