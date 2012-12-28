«Оскара» «Богине»: продавщица инсценировала кражу из своего киоска

Но полиция ей не поверила.

В Долгоруково обокрали коммерческий киоск, забрав выручку в размере 75 тысяч рублей.Полиция начала расследование и вышла на… продавщицу киоска, которая сама и подняла тревогу. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 36-летняя подозреваемая столкнулась с материальными трудностями и решилась на инсценировку преступления. За два часа до открытия торговой точки она открыла дверь своим ключом и забрала из кассы всю прибыль. Затем женщина явилась на работу в положенное время и «обнаружила» кражу, сообщив владельцу, а тот обратился в полицию.Похищенное изъято, а против неудачливой актрисы в МО МВД России «Тербунский» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Даме избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.