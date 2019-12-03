Привет из 90-х: автобус с липецкими челноками почти восемь часов держали на МКАДе

Представители перевозчика считают, что у них хотят отобрать бизнес.

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Вчера липецкие челноки попали в неприятную ситуацию в Москве. Автобус, который вез предпринимателей и их товар в Липецк с вещевого рынка «Садовод», остановили на МКАДе. Одна из пассажирок автобуса подробно рассказала GOROD48 о том, что происходило в Москве.



- В 11:30 наш автобус блокировали какие-то люди рядом с выездом из «Садовода». Они приехали на дорогих машинах, пригнали эвакуатор. Люди сказали, что наш автобус арестован. Даже водитель, везший нас в Липецк, оказался не в курсе происходящего. Мы, пассажиры, вызвали полицию. Те приехали и сказали, чтобы мы разбирались сами, - рассказывает липчанка Наталья. - В итоге мы стояли на МКАДе, товар нам никто не отдавал, автобус на замену не присылал. Звонили в Липецк. Там нам сказали самим разбираться с московскими властями. Никто ничего не объяснял, не говорил. Мы простояли на МКАДе до 19.00, только через семь с половиной часов нам дали другой автобус и повезли в Липецк. А наш первый автобус увез эвакуатор.



Наталья рассказала, что в такую историю попала впервые, хотя она часто ездит закупаться на рынок «Садовод». Ее коллеги говорят о том, что уже четыре липецких автобуса с челноками и их товаром также задержали у «Садовода» и арестовали. Наталья опасается, что из-за проблем перевозчика — компании «Липецкие рейсы» - может пострадать ее бизнес. О том, как не остаться без своего бизнеса на маршруте Липецк - «Садовод» - Липецк думают и в «Липецких рейсах».



- Такое у нас произошло впервые. Сейчас все наше руководство уехало в Москву разбираться в ситуации, - рассказали GOROD48 в офисе «Липецких рейсов». - Мы, честно, в шоке. Это похоже на рейдерство и рэкет. У нас, кажется, хотят отнять бизнес. Надеемся, что ситуация разрешится в нашу пользу.



