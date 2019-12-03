Происшествия
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Липчанин и двое полицейских спасли пожилого рыбака
В этой истории всё было сделано вовремя.
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2 декабря в Липецке водитель случайного автомобиля, двое инспекторов ДПС и врачи двух больниц спасли пожилого мужчину.
Пожилой липчанин отправился ловить рыбу на Матырское водохранилище, где ему стало плохо с сердцем. Мужчина остановил случайную машину и попросил о помощи, водитель автомобиля посадил его в салон и поехал, но из-за пробок, быстро доехать до больницы не получалось…
«2 декабря около двух часов дня, к старшим инспекторам ДПС Евгению Аксенову и Максиму Сотникову, дежурившим в Левобережном районе Липецка, обратился водитель иномарки. Он сообщил, что в его машине находится мужчина, которого он в тяжелом состоянии подобрал у поселка Новая жизнь. У пожилого человека произошел сердечный приступ, требуется врачебная помощь, а на дороге пробки», - описывает дальнейшие события пресс-служба областного УМВД. - «Сотрудники ГИБДД включили спецсигналы и в течение нескольких минут оба автомобиля прибыли к БСМП. Оттуда его срочно доставили в областную клиническую больницу, где прооперировали. По словам врачей, через несколько минут жизнь липчанина спасти бы не удалось».
Это уже второй случай за эти дни, когда полицейские помогают доставить в больницу экстренно-нуждающихся в помощи. Так, на днях полицейские помогли спасти 4-месячного ребенка, которого родители везли в больницу, но встали в пробке. Сотрудники отдельного батальона ДПС Виталий Литвинов и Валентин Проняев, к которым за помощью обратился отец ребенка, помогли доставить 4-месячную девочку в больницу через загруженные дороги города.
Пожилой липчанин отправился ловить рыбу на Матырское водохранилище, где ему стало плохо с сердцем. Мужчина остановил случайную машину и попросил о помощи, водитель автомобиля посадил его в салон и поехал, но из-за пробок, быстро доехать до больницы не получалось…
«2 декабря около двух часов дня, к старшим инспекторам ДПС Евгению Аксенову и Максиму Сотникову, дежурившим в Левобережном районе Липецка, обратился водитель иномарки. Он сообщил, что в его машине находится мужчина, которого он в тяжелом состоянии подобрал у поселка Новая жизнь. У пожилого человека произошел сердечный приступ, требуется врачебная помощь, а на дороге пробки», - описывает дальнейшие события пресс-служба областного УМВД. - «Сотрудники ГИБДД включили спецсигналы и в течение нескольких минут оба автомобиля прибыли к БСМП. Оттуда его срочно доставили в областную клиническую больницу, где прооперировали. По словам врачей, через несколько минут жизнь липчанина спасти бы не удалось».
Это уже второй случай за эти дни, когда полицейские помогают доставить в больницу экстренно-нуждающихся в помощи. Так, на днях полицейские помогли спасти 4-месячного ребенка, которого родители везли в больницу, но встали в пробке. Сотрудники отдельного батальона ДПС Виталий Литвинов и Валентин Проняев, к которым за помощью обратился отец ребенка, помогли доставить 4-месячную девочку в больницу через загруженные дороги города.
Фрэнк Гудвин
Липчанин