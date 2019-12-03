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Россиян предупреждают об аномально теплом декабре

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Россиян предупреждают об аномально теплом декабре

Примерно на 40% российской территории в декабре прогнозируется температура выше нормы

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА Новости.

"Северо-Западный федеральный округ, восток Центрального федерального округа, Приволжский и Уральский федеральные округи - все эти территории, по прогнозу, ожидает теплая погода. Температура выше нормы, положительные аномалии средней месячной нормы. Это примерно 40% территории страны", - отметил он.

Остальные территории, по словам синоптика, ожидают обыкновенные для этого времени температуры.

Вильфанд отметил, что температура на всей территории РФ будет неоднородной. Россиян будут преследовать так называемые "погодные качели" - от теплых до морозных температур.
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