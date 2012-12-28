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Общество
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59 минут назад
В Добровском округе похоронили погибшего на СВО липчанина
32-летний ефрейтор погиб 19 мая.
«Молодой ефрейтор погиб 19 мая при выполнении боевого задания. Матвей Коротаев родился в феврале 1992 года в Липецке, там же учился и работал. В последний путь его проводили в Чечёрах — так пожелал отец, поскольку на местном кладбище похоронена мама Матвея. Боец упокоился рядом с ней», — сообщила администрация Добровского округа.
Матвей Коротаев награждён орденом Мужества посмертно.
Фото - vk.com/dobroeadm