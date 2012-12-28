В Добровском округе похоронили погибшего на СВО липчанина

32-летний ефрейтор погиб 19 мая.

В селе Чечёры Добровского округа простились с участником специальной военной операции Матвеем Коротаевым.«Молодой ефрейтор погиб 19 мая при выполнении боевого задания. Матвей Коротаев родился в феврале 1992 года в Липецке, там же учился и работал. В последний путь его проводили в Чечёрах — так пожелал отец, поскольку на местном кладбище похоронена мама Матвея. Боец упокоился рядом с ней», — сообщила администрация Добровского округа.Матвей Коротаев награждён орденом Мужества посмертно.