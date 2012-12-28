Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по социально-экономическому положению

По итогам 2023 года Липецкая область набрала 56,83 балла, что соответствует 24 месту. Исследование провели эксперты РИА Новости.

В рейтинге учитывались агрегированные показатели бюджетной и социальной сферы, а также масштабы экономики и ее эффективности. Показатели были условно разделены на четыре группы: масштаб экономики, эффективность экономики, бюджетная сфера (доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета и другие) и социальная сфера (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности).Липецкая область по итогам 2023 года заработала 56,825 балла и заняла с этим результатом 24 место в рейтинге. По итогам 2022 года наш регион также располагался на 24 месте с 52,788 баллами.За год в 79 регионах России интегральный рейтинг вырос, снизился в шести регионах. Среднее значение интегрального рейтинга составило 47,1 балла. Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 85 баллов. На последних строчках расположились Республика Ингушетия, Еврейская автономная область и Республика Тыва.