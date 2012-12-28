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Общество
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59 минут назад
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по социально-экономическому положению
По итогам 2023 года Липецкая область набрала 56,83 балла, что соответствует 24 месту. Исследование провели эксперты РИА Новости.
Липецкая область по итогам 2023 года заработала 56,825 балла и заняла с этим результатом 24 место в рейтинге. По итогам 2022 года наш регион также располагался на 24 месте с 52,788 баллами.
За год в 79 регионах России интегральный рейтинг вырос, снизился в шести регионах. Среднее значение интегрального рейтинга составило 47,1 балла. Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 85 баллов. На последних строчках расположились Республика Ингушетия, Еврейская автономная область и Республика Тыва.
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