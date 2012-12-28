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Общество
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сегодня, 15:39
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По нарушениям на ЕГЭ в прокуратуру поступили семь обращений
Большинство касалось соблюдения санитарных норм.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, большинство обращений касалось соблюдения санитарных норм: несколько родителей одновременно пожаловались на отсутствие дверей на кабинках в туалетах в школе №65. Но по итогом проверки оказалось, что двери с кабинок перед экзаменами никто не снимал — их там в принципе никогда не было. Сейчас подобные проверки проходят по всем школам региона — сотрудники прокуратуры выясняют наличие дверей на кабинках в туалетах. Но итоги пока ещё не подведены.
«Все заявители получат мотивированные ответы в установленный законом срок. Напоминаем, что в прокуратуре Липецкой области работает «горячая линия» по вопросам соблюдения прав обучающихся при проведении образовательными учреждениями государственной итоговой аттестации. Сообщения принимаются до 5 июля включительно с 9:00 до 18:00 по телефону: 27-34-59», — добавили в пресс-службе прокуратуры.
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