По нарушениям на ЕГЭ в прокуратуру поступили семь обращений

Большинство касалось соблюдения санитарных норм.

И.о. прокурора Липецкой области Александр Хвостов провел личный прием граждан по вопросам исполнения законодательства при проведении ЕГЭ. Всего поступило 7 обращений, рассмотрение которых он взял на контроль.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, большинство обращений касалось соблюдения санитарных норм: несколько родителей одновременно пожаловались на отсутствие дверей на кабинках в туалетах в школе №65. Но по итогом проверки оказалось, что двери с кабинок перед экзаменами никто не снимал — их там в принципе никогда не было. Сейчас подобные проверки проходят по всем школам региона — сотрудники прокуратуры выясняют наличие дверей на кабинках в туалетах. Но итоги пока ещё не подведены.«Все заявители получат мотивированные ответы в установленный законом срок. Напоминаем, что в прокуратуре Липецкой области работает «горячая линия» по вопросам соблюдения прав обучающихся при проведении образовательными учреждениями государственной итоговой аттестации. Сообщения принимаются до 5 июля включительно с 9:00 до 18:00 по телефону: 27-34-59», — добавили в пресс-службе прокуратуры.