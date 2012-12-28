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сегодня, 10:52
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Москвич разбился на квадроцикле в Добровском районе

Мужчину придавило насмерть.

Москвич разбился на квадроцикле в Добровском районе.

«Не справившись с управлением машиной, мужчина отправил ее под откос, где она и придавила своим весом водителя. От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте до приезда скорой», — сообщает инспекция Гостехнадзора Липецкой области.

При этом у владельца квадроцикла никогда не было права управлять такими машинами, он нигде не обучался и квадроцикл никогда не регистрировался в органах гостехнадзора и не проходил процедуру технического осмотра. 

Фото — t.me/igtn48

ДТП
квадроцикл
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Житель
10 минут назад
Еще и ребятишкам покупают ,те вообще гоняют без башни!
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Ссёлки
14 минут назад
У нас они то же носятся.Ждём новостей.
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Житель
26 минут назад
Гадо их запретить
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мнение народа
55 минут назад
Пешком бы ходил , дольше бы прожил !!
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