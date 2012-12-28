Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Общество
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сегодня, 10:52
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Москвич разбился на квадроцикле в Добровском районе
Мужчину придавило насмерть.
«Не справившись с управлением машиной, мужчина отправил ее под откос, где она и придавила своим весом водителя. От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте до приезда скорой», — сообщает инспекция Гостехнадзора Липецкой области.
При этом у владельца квадроцикла никогда не было права управлять такими машинами, он нигде не обучался и квадроцикл никогда не регистрировался в органах гостехнадзора и не проходил процедуру технического осмотра.
Фото — t.me/igtn48
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