Мужчину придавило насмерть.





Москвич разбился на квадроцикле в Добровском районе.«Не справившись с управлением машиной, мужчина отправил ее под откос, где она и придавила своим весом водителя. От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте до приезда скорой», — сообщает инспекция Гостехнадзора Липецкой области.При этом у владельца квадроцикла никогда не было права управлять такими машинами, он нигде не обучался и квадроцикл никогда не регистрировался в органах гостехнадзора и не проходил процедуру технического осмотра.