Сегодня в Липецке: снят запрет на моторные лодки, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными

Рассказываем всё самое необходимое про первый рабочий день недели.

Столбик термометра сегодня поднимется до 29-31 градуса. Ожидается переменная облачность и без осадков.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Дарвина, Димитрова, Красной, Чапаева Энергетической.











С 08:00 до 18:00 электроэнергию могут отключить на срок до 3-х часов на улицах 40 лет Октября, Бабушкина, Бардина, Водной, Гастелло, Демьяна Бедного, Дружбы, Ковалева, Кочеткова, Левобережной, Металлургов, Солидарности, Спиртозаводской, Степана Разина, Римского-Корсакова, Ушинского, на площадях Заводской, Мира, проспекте Мира, на проезде Осеннем, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, в садоводчестве «Сокол-1».













Фильм-новинка







В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». Сегодня в 10:00 состоится показ фильма «Гостья из космоса». Россия, 2024. Фантастика. Режиссёр Филипп Дмитриев (6+).





Самым обычным новосибирским школьникам судьба приготовила сюрприз — оказаться в эпицентре противостояния инопланетянам.





В ролях: Нериюс Манкус, Аркадий Тимофеев, Ксения Юнусова.





Ещё один фестиваль состоится в городком Доме культуры (ул. Коммунистическая, 20), называется он «Экологическое дефиле».





А в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2) в 10:00 состоится встреча участниц проектов «Юная мама» и «Мама в ресурсе».















Музыкант из Хабаровска (12+)

А поезд №6590 , следующий в обратном направлении из Грязей до Жердевки будет отправляться по прежнему расписанию, однако прибывать на конечную остановку станет на 3 минуты позже.









С сегодняшнего дня отменяется запрет на движение моторных лодок по рекам Дон, Воронеж и территории Матырского водохранилища, которая входит т в границы природных зоологических заказников регионального значения.















Со времён мэра Сергея Иванова, руководившего Липецком в 2025-19 гг., в Липецке догадались, что стричь траву необходимо повсеместно, иначе город выглядит, как деревня. В итоге мэрия и в нынешнем году заключила контракт на покос газонов площадью 37,4 млн. квадратных метров. Определённые успехи достигнуты уже в мае – скошена трава на площади 3,1 млн. квадратных метров. Оставшиеся более 90% работ будут произведены летом.











6 из 10 липчан считают, что в России есть средний класс, выяснили в опросе SuperJob.







Главные характеристики среднего класса, по мнению горожан, — уровень дохода (80% опрошенных), квартира в собственности (37%), высшее образование и профессия (по 24%).





Далее опрошенные блеснули знаменитой российской логикой. Немногие признались в наличие указанного уровня доходов, но 38 % липчан всё равно причислили себя к среднему классу.









