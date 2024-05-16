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Жарко и сухо: в Липецкой области до +32
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Сегодня в Липецке: снят запрет на моторные лодки, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
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Общество
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Общество
62
31 минуту назад

Сегодня в Липецке: снят запрет на моторные лодки, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными

Рассказываем всё самое необходимое про первый рабочий день недели.

Сухо и жарко

Столбик термометра сегодня поднимется до 29-31 градуса. Ожидается переменная облачность и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Дарвина, Димитрова, Красной, Чапаева Энергетической.

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Отключение света

С 08:00 до 18:00 электроэнергию могут отключить на срок до 3-х часов на улицах 40 лет Октября, Бабушкина, Бардина, Водной, Гастелло, Демьяна Бедного, Дружбы, Ковалева, Кочеткова, Левобережной, Металлургов, Солидарности, Спиртозаводской, Степана Разина, Римского-Корсакова, Ушинского, на площадях Заводской, Мира, проспекте Мира, на проезде Осеннем, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, в садоводчестве «Сокол-1».

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Пробки

Уже в 6 утра заторы красного цвета образовались на улице Московской, причём в обоих направлениях. Покраснел на улице Генерала Меркулова и выезд на перекрёсток с улицей Водопьянова – впрочем, там почти всегда по утрам большая пробка. Всё это лучше учитывать при выборе маршрута для движения, а помогут определиться «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Фильм-новинка

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». Сегодня в 10:00 состоится показ фильма «Гостья из космоса». Россия, 2024. Фантастика. Режиссёр Филипп Дмитриев (6+).

Самым обычным новосибирским школьникам судьба приготовила сюрприз — оказаться в эпицентре противостояния инопланетянам.

В ролях: Нериюс Манкус, Аркадий Тимофеев, Ксения Юнусова.


Экологическое дефиле (6+)

Ещё один фестиваль состоится в городком Доме культуры (ул. Коммунистическая, 20), называется он «Экологическое дефиле».

На самом деле это конкурс, посвященный защите нашей планеты от мусора. Выступят местные творческие коллективы. Конкурс проводится в целях привлечение внимания подрастающего поколения к вопросам охраны окружающей среды, развитие чувства сопричастности к решению вопросов сохранения окружающей среда.

Встреча молодых мам (0+)

А в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная. 2) в 10:00 состоится встреча участниц проектов «Юная мама» и «Мама в ресурсе».

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Эти проекты созданы для поддержки молодых матерей, в том числе – несовершеннолетних, а также мамочек с детьми до 3-х лет. На встречах можно обменяться мнениями. Поделиться опытом и информацией, получить ценные советы, в том числе и от специалистов-медиков, психологов и т.п.

Музыкант из Хабаровска (12+)

Сходить сегодня можно и на концерт в Центральную городскую библиотеку (ул. Космонавтов, 15/3).

В 12.30 здесь выступит Павел Баканов, автор-исполнитель, рок-музыкант, блогер, путешественник. В Липецке гость из Дальнего Востока представит музыкальную программу «От ненависти до любви», в которую войдут композиции в стиле фьюжн, фольклор, а также рассказы очевидца о жизни в разных странах.

Вход свободный.

Поезда пойдут по-новому

С сегодняшнего дня в связи с ремонтом на перегонах Жердевка – Токаревка и Токаревка – Оборона изменится расписание пригородных поездов. Так, поезд №6585 «Жердевка – Грязи Воронежские» будет отправляться на 1 час 48 минут позже – в 18.00.

А поезд №6590 , следующий в обратном направлении из Грязей до Жердевки будет отправляться по прежнему расписанию, однако прибывать на конечную остановку станет на 3 минуты позже.



Такое расписание будет действовать до 30 июня, когда ремонт планируют окончить.

Запрет на движение моторных лодок снят

С сегодняшнего дня отменяется запрет на движение моторных лодок по рекам Дон, Воронеж и территории Матырского водохранилища, которая входит т в границы природных зоологических заказников регионального значения.

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Запрет действовал с апреля, нарушителям грозили штрафы в 3-4 тысячи рублей с конфискацией судна. Теперь открыто движение и на катерах, гидроскутерах, в том числе – для рыбалки. Ознакомиться с границами природных зоологических заказников можно по ссылке.

Стрижём траву

Если сегодня вас потревожит звук триммера за окном, не нервничайте – это выполняется муниципальный контракт.

Со времён мэра Сергея Иванова, руководившего Липецком в 2025-19 гг., в Липецке догадались, что стричь траву необходимо повсеместно, иначе город выглядит, как деревня. В итоге мэрия и в нынешнем году заключила контракт на покос газонов площадью 37,4 млн. квадратных метров. Определённые успехи достигнуты уже в мае – скошена трава на площади 3,1 млн. квадратных метров. Оставшиеся более 90% работ будут произведены летом.

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МЧС напоминает липчанам об осторожности: скошенную сухую траву не рекомендуют поджигать, не подпускать к ней детей со спичками, не бросать на неё окурки. Иначе благое дело может превратиться в бедствие.

Липчане верят в средний класс в России

6 из 10 липчан считают, что в России есть средний класс, выяснили в опросе SuperJob.

Главные характеристики среднего класса, по мнению горожан, — уровень дохода (80% опрошенных), квартира в собственности (37%), высшее образование и профессия (по 24%).

При этом уровень дохода, по мнению липецких женщин, для причисления к среднему классу должен составлять 130 тысяч рублей на каждого члена семьи, по версии – мужчин – 170 тысяч рублей на одного человека.
Далее опрошенные блеснули знаменитой российской логикой. Немногие признались в наличие указанного уровня доходов, но 38 % липчан всё равно причислили себя к среднему классу.

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Дорогие липчане! Поздравляем вас с началом новой недели трудовых свершений! Уверены, что на работе вы себя ещё покажете, а набраться сил для подвигов вам помогут короткие минуты передышек, которые можно потратить и на чтение новостей на GOROD48. Без свежей информации сейчас никуда – безумный мир крутиться всё быстрее и за его шагами лучше следить. В чём вас и помогает наш сайт вот уже более 15-ти лет. Для многих утро начинается с кофе и GOROD48: ждём вас на наших электронных страницах круглосуточно снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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