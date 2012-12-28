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Происшествия
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27 минут назад
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Строитель погиб, выпав с подъёмного механизма на высоте 12 метров
Стали известны подробности гибели 41-летнего рабочего в селе Копцевы Хутора Липецкого муниципального округа.
GOROD48 стали известны подробности трагедии. 41-летний мужчина приехал в Липецкий округ из Йошкар-Олы и работал на строительстве склада в Копцевых Хуторах.
При проведении строительно-монтажных работ он находился на подъёмном механизме и случайно выпал с высоты 12 метров. В результате мужчина получил смертельные травмы.
Правоохранительные органы продолжают проводить выяснять все обстоятельства трагедии на стройке. В том числе определяются лица, ответственные за соблюдение техники безопасности на строительном объекте.
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