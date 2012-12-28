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сегодня, 15:35
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Дело об убийстве 4-летней девочки дошло до суда

В преступлении обвиняется отчим ребенка — боец ЧВК «Вагнер» Владимир Власов.

13 июня Липецкий областной суд начнет рассматривать дело об убийстве 4-летней девочки. В преступлении обвиняется отчим ребенка Владимир Власов.
 
По данным следствия, вечером 1 октября 2023 года нетрезвый мужчина во время ссоры с женой ударил ее 4-летнюю дочерь ногой в грудь и живот, а также нанес ребенку не менее семи ударов руками и ногами по голове и телу. Девочка умерла на месте от повреждений внутренних органов.

На время следствия Владимир Власов был заключен под стражу.


— Все случилось на моих глазах, — рассказала GOROD48 осенью прошлого года мать девочки Татьяна.

По словам Татьяны, трагедию спровоцировали водка и контузия, которую ее третий муж получил во время службы в ЧВК «Вагнер».

В тот вечер, увидев, что девочка не подает признаков жизни, Владимир Власов попытался ее реанимировать девочку, но безуспешно. Полицию и врачей вызвала его жена. 
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Клава
50 минут назад
Пусть у него руки и ноги горят огнем каждую секунду! Забить ногами ребенка!!!
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мнение народа
50 минут назад
Понять , простить и отпустить . Он ни в чём не виноват !!
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Бабаха
55 минут назад
Этот только цветочки, как всё закончится будут вам ягодки)))
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Дед
17 минут назад
Вспомним послевоенное время в 45 ,что творилось с преступностью , думаю после сво будет так-же.
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