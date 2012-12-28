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Происшествия
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сегодня, 15:35
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Дело об убийстве 4-летней девочки дошло до суда
В преступлении обвиняется отчим ребенка — боец ЧВК «Вагнер» Владимир Власов.
По данным следствия, вечером 1 октября 2023 года нетрезвый мужчина во время ссоры с женой ударил ее 4-летнюю дочерь ногой в грудь и живот, а также нанес ребенку не менее семи ударов руками и ногами по голове и телу. Девочка умерла на месте от повреждений внутренних органов.
На время следствия Владимир Власов был заключен под стражу.
— Все случилось на моих глазах, — рассказала GOROD48 осенью прошлого года мать девочки Татьяна.
По словам Татьяны, трагедию спровоцировали водка и контузия, которую ее третий муж получил во время службы в ЧВК «Вагнер».
В тот вечер, увидев, что девочка не подает признаков жизни, Владимир Власов попытался ее реанимировать девочку, но безуспешно. Полицию и врачей вызвала его жена.
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