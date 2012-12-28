В Липецкой области активнее всего развивается общепит: за месяц открылись 33 новых точки

Также 8 новых предприятий заработали в сфере розничной торговли.

В мае в Липецкой области открылись 33 новых предприятия по предоставлению услуг общественного питания. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.Всего в прошлом месяце специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области было получено 44 уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Помимо предприятий общественного питания, в Липецкой области было открыто два новых предприятия по предоставлению гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания, всего одно — по предоставлению бытовых услуг и 8 — в сфере розничной торговли.