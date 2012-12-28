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48 минут назад
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В Липецкой области активнее всего развивается общепит: за месяц открылись 33 новых точки

Также 8 новых предприятий заработали в сфере розничной торговли.

В мае в Липецкой области открылись 33 новых предприятия по предоставлению услуг общественного питания. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Всего в прошлом месяце специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области было получено 44 уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Помимо предприятий общественного питания, в Липецкой области было открыто два новых предприятия по предоставлению гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания, всего одно — по предоставлению бытовых услуг и 8 — в сфере розничной торговли.
общепит
Роспотребнадзор
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Врач
3 минуты назад
Фастфуд есть очень не желательно для здоровья. А зачастую и опасно.
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Пассажир
3 минуты назад
Уберите, пожалуйста ,дымящие трубы с остановок. Здесь не Средняя Азия.
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Гаджи
20 минут назад
Смешно.а сколько закрылось ?скока название сменило из списка новых?рынок общепита перенасыщен,конкуренция бьёт ключом по голове,выживают лишь за счёт падения качества продуктов и остальной экономии в бизнесе!а виноват как всегда только покупатель
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Пессимист
26 минут назад
Торгующие своей "продукцией" лица кавказской национальности, теперь ещё и среднеазиатской - это развитие общепита? Грязные, потные, небритые повара, которые никогда не слышали, что такое санитарная книжка- это общепит? Ларёк, где мясо без холодиьника, а продавец в грязном халате без умывальника и туалета - это общепит? Кто это всё разрешил? Автора - в студию!
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Лучше
27 минут назад
Советские столовые открыли бы.
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Куцык
16 минут назад
Вот точно чего не хватает в Липецке,шаурмячные давно пора все закрыть...
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Крылов
33 минуты назад
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
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не эксперт
37 минут назад
Это хорошо. И ещё, нуджно способствовать закрытию пивнушек и табачек.
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Бабаха
38 минут назад
Шаурма в основном)))??? Так ведь в общепите нелегалам запретили работать...
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7
41 минуту назад
Интересно, кто первооткрыватели?
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