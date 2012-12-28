Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Евгения Уваркина: «Такого, чтобы были поломаны лавочки в общественных местах, быть не должно»
Общество
259
48 минут назад
10
В Липецкой области активнее всего развивается общепит: за месяц открылись 33 новых точки
Также 8 новых предприятий заработали в сфере розничной торговли.
Всего в прошлом месяце специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области было получено 44 уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Помимо предприятий общественного питания, в Липецкой области было открыто два новых предприятия по предоставлению гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания, всего одно — по предоставлению бытовых услуг и 8 — в сфере розничной торговли.
0
0
0
0
3
Комментарии (10)