Сегодня в Липецке: моторные лодки вновь разрешили, изменится график поездов, липчане считают себя обеспеченными
Происшествия
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сегодня, 10:31
16-летняя девушка пострадала в аварии на чаплыгинской трассе
За три дня на дорогах Липецкой области получили травмы одиннадцать человек, в том числе двое детей и двое подростков.
Среди 11 пострадавших на дорогах двое юных велосипедистов. Первый из них, 10-летний мальчик, получил травмы 7 июня в Липецке на улице Пожарского. Велосипедиста сбил 22-летний водитель «Фольксвагена». Мальчику оказали медицинскую помощь.
8 июня 11-летний велосипедист попал под «ВАЗ-2114» 29-летнего водителя в селе Большой Самовец Грязинского района. Ребенок госпитализирован.
В двух авариях участвовали юные водители мотоциклов. 7 июня в Липецке на перекрестке улиц Советской и Горького столкнулись мотоцикл под управлением 15-летнего водителя и автомобиль «Киа» с 45-летней женщиной за рулем. В столкновении получил травмы 42-летний пассажир мотоцикла, его доставили в больницу.
8 июня в селе Октябрьское Усманского района мотоцикла под управлением 15-летнего подростка столкнулся с автомобилем «ГАЗ». Подросток и его 33-летний пассажир доставлены в больницу.
9 июня в Липецке на улице Металлургов произошло столкновение автомобилей «БМВ» с 19-летним парнем за рулем и «Форд» с 22-летним водителем. От удара «Форд» въехал в световую опору. С места аварии госпитализированы водитель и 26-летняя пассажирка «Форда».
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