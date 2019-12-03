Общество

21 минуту назад

Горожане просят обезопасить дорогу к лицею №44

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#дорожное движение
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Горожане просят обезопасить дорогу к лицею №44
Сегодня депутаты горсовета провели выездную комиссию по обращению жителей дома №23 по улице Гагарина. Люди просят оборудовать  на дороге возле их двора «лежачего полицейского» и сделать пешеходную дорожку. 
 
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- На въезде во двор установлен предупреждающий знак о въезде в жилую зону, но водители его как будто не видят. Скорость даже не снижают. А ведь по этой дороге идут дети в 44-й лицей.  Пешеходной дорожки тоже нет. Люди неоднократно попадали в опасную ситуацию, - пожаловалась депутатам местная жительница Анна Якушева.  

Липчане на протяжении двух лет писали о своей проблеме в мэрию, но там ссылались на наличие дорожного знака 5.21 и 5.22, и считали нецелесообразным внесение изменений в существующую схему организации дорожного движения. 

Сегодня на встречу с жителями пригласили  первого вице-мэра Михаила Щербакова, председателя департамента дорожного хозяйства Николая Воронина, председателя департамента ЖКХ Юлию Кабанцову, представителя ГИБДД Алексея Беляева. 

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- До конца года специалисты проведут замеры, мы разработаем схему тротуара,  и согласуем ее с жителями. Чтобы уже в апреле можно было начать работу. Две искусственные неровности на проезжей части сделаем, -  пообещал первый вице-мэр Михаил Щербаков. 

- Мы сегодня увидели действительно большую проблему по обеспечению безопасного пути школьников. За несколько минут здесь проехали десятки машин, причем, не все снижают скорость. То, что здесь необходимы «лежачие полицейские» и их можно оборудовать – нам сегодня подтвердил представитель ГИБДД. В мэрии пообещали сделать эти работы в апреле. Кроме того, рассмотрят возможность обустройства пешеходной дорожки. Мы этот вопрос будем держать на контроле, и вернемся к нему обязательно весной, - прокомментировал решение комиссии первый вице-спикер горсовета Фёдор Жигаров.  

фото пресс-службы Липецкого городского Совета.
 
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#дорожное движение
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Комментарии (1)

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Эффективность? Не, не слышали

9 минут назад
Сколько нужно чиновников, чтобы решить проблему и сделать очевидную вещь? Вице-мэр, два руководителя департаментов и начальник из гибдд и 2 года.. и это дежурный вопрос. Кстати, на Ленина у детского парка такая же история - никто не тормозит перед переходом
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