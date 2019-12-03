Горожане просят обезопасить дорогу к лицею №44

фото пресс-службы Липецкого городского Совета.

Сегодня депутаты горсовета провели выездную комиссию по обращению жителей дома №23 по улице Гагарина. Люди просят оборудовать на дороге возле их двора «лежачего полицейского» и сделать пешеходную дорожку.- На въезде во двор установлен предупреждающий знак о въезде в жилую зону, но водители его как будто не видят. Скорость даже не снижают. А ведь по этой дороге идут дети в 44-й лицей. Пешеходной дорожки тоже нет. Люди неоднократно попадали в опасную ситуацию, - пожаловалась депутатам местная жительница Анна Якушева.Липчане на протяжении двух лет писали о своей проблеме в мэрию, но там ссылались на наличие дорожного знака 5.21 и 5.22, и считали нецелесообразным внесение изменений в существующую схему организации дорожного движения.Сегодня на встречу с жителями пригласили первого вице-мэра Михаила Щербакова, председателя департамента дорожного хозяйства Николая Воронина, председателя департамента ЖКХ Юлию Кабанцову, представителя ГИБДД Алексея Беляева.- До конца года специалисты проведут замеры, мы разработаем схему тротуара, и согласуем ее с жителями. Чтобы уже в апреле можно было начать работу. Две искусственные неровности на проезжей части сделаем, - пообещал первый вице-мэр Михаил Щербаков.- Мы сегодня увидели действительно большую проблему по обеспечению безопасного пути школьников. За несколько минут здесь проехали десятки машин, причем, не все снижают скорость. То, что здесь необходимы «лежачие полицейские» и их можно оборудовать – нам сегодня подтвердил представитель ГИБДД. В мэрии пообещали сделать эти работы в апреле. Кроме того, рассмотрят возможность обустройства пешеходной дорожки. Мы этот вопрос будем держать на контроле, и вернемся к нему обязательно весной, - прокомментировал решение комиссии первый вице-спикер горсовета Фёдор Жигаров.