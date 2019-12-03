60-летний водитель «ВАЗа» сбил 63-летнюю женщину

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 декабря в Задонске на улице Советская 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» сбил 63-летнюю женщину.



Пострадавшая госпитализирована в ГУЗ «Задонская МРБ».



За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлены 1195 нарушений правил дорожного движения.



К административной ответственности за неиспользование ремней безопасности привлечены 42 нарушителя. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 828 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.

