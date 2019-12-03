Происшествия

30 минут назад

60-летний водитель «ВАЗа» сбил 63-летнюю женщину

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#авария #ДТП
60-летний водитель «ВАЗа» сбил 63-летнюю женщину

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 декабря в Задонске на улице Советская 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» сбил 63-летнюю женщину.

Пострадавшая госпитализирована в  ГУЗ «Задонская МРБ».

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлены 1195 нарушений правил дорожного движения.

К административной ответственности за неиспользование ремней безопасности привлечены 42 нарушителя. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 828 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.   
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#авария #ДТП

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