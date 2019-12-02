36-летний ельчанин повис на мосту, а затем его нашли мертвым

2 декабря в Ельце при падении с моста через реку Ельчик погиб 36-летний местный житель.



Сотрудники правоохранительных органов опросили сожительницу погибшего, которая была с ним незадолго до его гибели. Женщина рассказала, что тот повис на мосту держась за перила, а она ушла. Когда ельчанка вновь проходила по мосту ее сожитель уже лежал в реке.



- На теле погибшего найдены характерные для падения с высоты травмы, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области. - Следствию предстоит выяснить причины падения ельчанина и мотивы его поступка.



Известно, что погибший состоял на учете в наркологическом диспансере.