Происшествия

57 минут назад

36-летний ельчанин повис на мосту, а затем его нашли мертвым

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#падение с высоты
36-летний ельчанин повис на мосту, а затем его нашли мертвым

2 декабря в Ельце при падении с моста через реку Ельчик погиб 36-летний местный житель. 

Сотрудники правоохранительных органов опросили сожительницу погибшего, которая была с ним незадолго до его гибели. Женщина рассказала, что тот повис на мосту держась за перила, а она ушла. Когда ельчанка вновь проходила по мосту ее сожитель уже лежал в реке.

- На теле погибшего найдены характерные для падения с высоты травмы, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области. - Следствию предстоит выяснить причины падения ельчанина и мотивы его поступка.

Известно, что погибший состоял на учете в наркологическом диспансере. 
3 710
#падение с высоты

Комментарии (3)

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опять елец

23 минуты назад
хотел на Елецкий мкр переехать а она была против
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Александр

30 минут назад
Счастливчик до 46 лет дожил.
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некультурный

30 минут назад
этот олух,хотел взять на понт свою лярву,но баба молодец,не пошла на поводу у слабака!
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