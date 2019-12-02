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Воронежцы держали сына на цепи
Издевавшихся над сыном супругов отправили в колонию
Лискинский районный суд в Воронежской области вынес приговор матери и отчиму мальчика, которого они на протяжении двух лет держали на цепи и истязали. Об этом 2 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на помощника главы регионального управления СК Ольгу Бовт.
«Лискинский райсуд назначил 29-летнему мужчине наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, 24-летней женщине — 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказала Бовт.
Пара издевалась над ребенком на протяжении двух лет — с июля 2017 по июль 2019 года. Мальчика запирали в сарае, где его держали на цепи с замком. Из этого сарая ему удалось сбежать летом нынешнего года. В ходе следствия также выяснилось, что взрослые не только держали мальчика на цепи, но и избивали, издевались над ним, связывали его веревкой и прижигали руки.
«Лискинский райсуд назначил 29-летнему мужчине наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, 24-летней женщине — 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказала Бовт.
Пара издевалась над ребенком на протяжении двух лет — с июля 2017 по июль 2019 года. Мальчика запирали в сарае, где его держали на цепи с замком. Из этого сарая ему удалось сбежать летом нынешнего года. В ходе следствия также выяснилось, что взрослые не только держали мальчика на цепи, но и избивали, издевались над ним, связывали его веревкой и прижигали руки.