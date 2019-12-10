Бизнес

38 минут назад

КОЛБАСЫ «ЧЕРНЫШЕВОЙ» - СДЕЛАНЫ ТОЛЬКО ИЗ МЯСА

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КОЛБАСЫ «ЧЕРНЫШЕВОЙ» - СДЕЛАНЫ ТОЛЬКО ИЗ МЯСА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИНКИ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ.

Постоянное исследование предпочтений покупателей, ранее прогнозирование зарождающихся трендов в мясоперерабатывающей отрасли, возможность приобретать и быстро осваивать самое современное оборудование, высококвалифицированный персонал, надежная логистика и эффективный маркетинг – все это позволяет МПК «Чернышевой» предлагать лучшие колбасные изделия нашим потребителям, делать изысканные НОВИНКИ, и в определенной степени быть «законодателями мод» по Липецкой области в мясной индустрии.

Гордость нашего предприятия это сырокопченые или сыровяленые колбасы выпускаемые под брендом «Чернышевой».

Сырокопченая и сыровяленая колбаса - настоящая «королева» мясных деликатесов. Она постоянный гость на нашем праздничном столе, но все чаще мы покупаем её просто, чтобы побаловать себя. Причина такой любви – богатый аромат, и неповторимые оттенки вкуса. Сырокопченые и сыровяленые колбасы «Чернышевой» настоящий деликатес и прекрасно подходит для приготовления нарезок, бутербродов, пицц и даже салатов, а пикантный и насыщенный вкус придает многим блюдам необычный вкус.

К предстоящим Новогодним праздникам мы предлагаем Вам целую линейку НОВИНОК к праздничному столу.

ИТАЛЬЯНСКАЯ   Фото 1_tn.jpg СЕРИЯ

Салями ТОСКАНА – приготовленная по старинным итальянским рецептам, колбаса с ярким вкусом, рубленным мясным срезом и плотной консистенцией. Хорошая spuntino к красному вину.


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Салями МИЛАНО – необычная форма, красивая строчка швов, нежный вкус сырокопченой свинины и говядины, дразнящий аромат натурального ольхового дымка делают МИЛАНО прекрасным подарком. Захватите в гости вместо торта и хозяйка будет в восторге.

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ИСПАНСКАЯ  Фото 4_tn.jpg СЕРИЯ

САЛЬЧИЧОН – Настоящий взрыв вкуса, словно зажигательный танец фламенко вызывает эта колбаса. Приятный кисло-солено-сладкий вкус копчено-вяленого мяса с ноткой пряностей и тонким ароматом специй соответствует лучшим рецептам испанских кулинаров.

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ЧОРИЗО – Жаркое солнце, бой быков, испанские красавцы – всё это возникает перед глазами, когда пробуешь ЧОРИЗО из мяса быков и свинины с добавлением натурального жгучего перца. А ярка сетчатая вязка колбасы нитью цветов Испанского флага подчеркивает эстетичность и изящество национального колорита.

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Эти европейские изыски Вы сможете купить в магазинах города Липецк уже в начале декабря и в полной мере наладиться великолепием НОВЫХ вкусов колбас «Чернышевой».

Многие из нас на Новогодние каникулы отправляются отдыхать за город и в дальние путешествия. Сырокопченая или сыровяленая колбаса, из- за особенностей её производства, очень хорошо хранится, даже без холодильника. Срок годности сырокопченых и сыровяленых колбас 120 дней, поэтому в дорогу или в путешествие лучше всего брать именно сыровяленую или сырокопченую колбасу «Чернышевой».

Одной из главных ценностей МПК «Чернышевой» является разнообразить и постоянно обновлять ассортимент. При этом мы всегда сохраняем в своем ассортименте не только продукты для гурманов, но и качественные, любимые нашими покупателями колбасы, сосиски, сардельки и деликатесы для завтрака, обеда и ужина каждый день. Год за годом, день за днем мы совершенствуемся, изобретая и внедряя новые продукты ассортимента, не забывая о полюбившихся покупателям и проверенных временем.

Именно то, что производственные линии МПК «Чернышевой» в ежедневном режиме выпускают колбасы, сосиски, сардельки и деликатесы гарантирует наличие в торговых точках всегда свежей продукции, доставляемой по магазинам в предельно сжатые сроки.

Заботу о покупателе мы ставим во главу работы всех сотрудников нашего предприятия. Самым главным своим достижением мы считаем многолетнюю любовь и лояльность наших покупателей к продукции под брендом «Чернышевой».

Желаем Вам веселого и вкусного праздника в новогоднюю ночь, здоровья и ярких эмоций от представленных нами к новогоднему столу новинок. Приятного аппетита!

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