Несколько улиц Липецка останутся без воды и света

Как сообщают в пресс-службе АО «ЛГЭК», 3 декабря во время ремонтных работ не будет электричества в жилых домах нескольких улиц города:



с 9:00 до 16:00 свет отключат на улицах Городовикова, Жактовской, Медицинской, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной;



с 9:00 до окончания работ на улицах Пригородной и Верхней.



с 13:00 до 17:00 - улице Железнякова и на Боевом проезде.



Кроме того, ремонтные работы станут причиной отключения питьевой воды следующим потребителям:



3 декабря с 10:00 до 20:00 по улице Котовского, 23, 19, 37, Кочубея, 1, Комсомольской, 22, Школьной, 24, улицах Пригородной, Верхней, 1-й Крымской, Киевской, Кирова, 2-й Крымской, Чкалова, Комсомольской, Школьной,. Шмидта, Котовского, Кочубея,переулке Дубинина, в школе №16.



Воду на эти улицы будут подвозить по заявкам жителей.





