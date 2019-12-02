Общество

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Несколько улиц Липецка останутся без воды и света

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#водоснабжение #электроснабжение
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Несколько улиц Липецка останутся без воды и света
Как сообщают в пресс-службе АО «ЛГЭК»,  3 декабря во время ремонтных работ не будет электричества в жилых домах нескольких улиц города:

с  9:00 до 16:00  свет отключат на улицах Городовикова, Жактовской, Медицинской, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной;

с 9:00 до окончания работ на улицах Пригородной и Верхней.

с 13:00 до 17:00 -  улице Железнякова и на Боевом проезде. 

Кроме того, ремонтные работы станут причиной отключения питьевой воды следующим потребителям:

3 декабря  с 10:00 до 20:00 по улице Котовского, 23, 19, 37, Кочубея, 1, Комсомольской, 22, Школьной, 24, улицах Пригородной, Верхней, 1-й Крымской, Киевской, Кирова,  2-й Крымской, Чкалова, Комсомольской, Школьной,. Шмидта, Котовского, Кочубея,переулке Дубинина, в школе №16.

Воду на эти улицы будут подвозить по заявкам жителей.


4 620
#водоснабжение #электроснабжение
2

Комментарии (4)

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не удивительно

14 минут назад
рудник и опытная,как всегда.то воды,то света нет
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Артамонов

15 минут назад
что творится,
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Риббентроп

23 минуты назад
А лучше было бы весь город!
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Надоело

34 минуты назад
Уроды, к зиме приготовились. На Доватора с утра не было горячей воды, теперь и холодную воду отключили. Ждем, сейчас уверены, что и свет вырубят.
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