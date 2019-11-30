Общество

48 минут назад

Брошенные машины годами гниют в липецких дворах (ФОТО)

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
Брошенные машины годами гниют в липецких дворах (ФОТО)

Липчане продолжают жаловаться на автохлам.

Мы уже не раз писали о брошенных автомобилях в разных частях Липецка. Но читатели GOROD48 продолжают присылать в редакцию новые фотографии автохлама, стоящего в их дворах.

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К примеру, автомобиль BMW давно стоит на улице Циолковского между домами № 19 и 21. Колеса спущены, бензобак открыт, владелец не появляется. Местные жители жалуется, что машина мешает проезду других авто и до нее никому нет дела.

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А это брошенный автомобиль-долгожитель. Как утверждает наш читатель, он стоит на улице Мичурина возле дома 28 а не менее 7 лет.

Липчане обратились к нам за помощью – привлечь внимание ответственных организаций, чтобы автохлам убрали с улиц.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.

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#Автохлам #брошенные машины #благоустройство

Комментарии (11)

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Городу48

1 минуту назад
Сообщать надо в Управления округами , они фиксируют ,делают предписание ,а потом вывозят на площадку ,но т.к. денег мало выделяется , процесс может быть долгим .
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В натуре

3 минуты назад
Бэху откатить от будки и по куй ,будет дальше стоять.
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Легко

3 минуты назад
Че ты гонишь козел стукачный, возьми себе во двор хоть с новыми номерами ,хоть со старыми , ,хоть совсем без нумеров .))))))))))))))))))))
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ГИБДД и новенькие ШКОДЫ

5 минут назад
Братья на век !!!!!!!
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Че ты гонишь козел стукачный

6 минут назад
Такой серии номеров не было 7 лет назад.
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Хроника Пикурующего Светлячка

7 минут назад
Да, таких машин-брошеннок по всему городу полным-полно, у меня во дворе штук 50 таких стоят — и никому нет до них дела! Хотите, приезжайте, выбирайте себе любую, и забирайте её себе!
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Барик любитель крота

11 минут назад
Рама, забирай бумер.
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мажор

12 минут назад
Ужастиль, Их авто такие как ты донашивают.
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Ужастиль

15 минут назад
Интересно, а когда начнут гнить машины чинушей? Пора уже!
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Григорова-Уваркина

15 минут назад
Мы считаем лавочек-скамеечек не хватает и МАФов , 40 млн . руб. думаем хватит.
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