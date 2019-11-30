Брошенные машины годами гниют в липецких дворах (ФОТО)

Липчане продолжают жаловаться на автохлам.

Мы уже не раз писали о брошенных автомобилях в разных частях Липецка. Но читатели GOROD48 продолжают присылать в редакцию новые фотографии автохлама, стоящего в их дворах.





К примеру, автомобиль BMW давно стоит на улице Циолковского между домами № 19 и 21. Колеса спущены, бензобак открыт, владелец не появляется. Местные жители жалуется, что машина мешает проезду других авто и до нее никому нет дела.





А это брошенный автомобиль-долгожитель. Как утверждает наш читатель, он стоит на улице Мичурина возле дома 28 а не менее 7 лет.

Липчане обратились к нам за помощью – привлечь внимание ответственных организаций, чтобы автохлам убрали с улиц.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.