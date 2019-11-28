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ОЭЗ «Липецк» снова признали лучшей в стране
Ассоциация развития кластеров и технопарков России вместе с Министерством экономического развития подвела итоги III Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон.
В первой группе рейтинга (промышленно-производственные и портовые экономические зоны), как и годом ранее, две верхние позиции занимают ОЭЗ «Липецк» и ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан). Они лидируют по числу привлеченных резидентов (более 60 компаний) и объему инвестиций. Третье место принадлежит «Ступино Квадрат» - первая в России частная ОЭЗ.
- Такая высокая оценка особая экономическая зона «Липецк» получила благодаря ранее созданному потенциалу и успешной текущей работе управляющей компании, - прокомментировал результаты рейтинга вице-губернатора Дмитрий Аверов. - К концу года число резидентов зоны вырастет. Насколько - станет известно через неделю.
Рейтинг привлекательности ОЭЗ составляется ежегодно. Его авторы учитывают статистические данные и сведения, полученные от управляющих компаний экономических зон, профильного министерства, из открытых источников, а также оценок резидентов ОЭЗ и экспертов.