Общество

23 минуты назад

В Липецке сняли фильм про мистику в деревне

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#фильм #кино
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В Липецке сняли фильм про мистику в деревне

Зрителей приглашают на закрытый показ.

4 декабря в кинозале областного центра культуры, народного творчества и кино состоится закрытый показ фильма «Банка». Его сняли липчане по мотивам раннего произведения Рэя Брэдбери.

- Это некоммерческий проект, который был реализован исключительно специалистами Липецкой области к 100-летнему юбилею писателя. Для фильма подготовлена фестивальная программа, поэтому он не будет опубликован в течение пару лет. И возможность увидеть его на большом экране во время этого технического показа уникальна, - сообщают авторы проекта.


У «Банки» интересный мистический сюжет. Нерешительный фермер Чарли хочет простых вещей - получить уважение жителей деревни и вернуть любовь своей жены Бетти, но не знает, как это сделать. Однажды он приобретает странную банку, внутри которой находится мистическое белёсое нечто, парящее в сгущённой атмосфере. Внутренность банки завораживает деревенских жителей, и каждый из них видит в ней свои смыслы и знаки. Чарли, как хозяин реликвии, получает желанные почёт и уважение. Но Бетти и её любовнику Тому Кармоди не нравится сложившаяся ситуация. Они решают во что бы то ни стало помешать Чарли и разоблачить его поддельный религиозный артефакт.

Начало сеанса запланировано на 19 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение 16+.
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#фильм #кино
2

Комментарии (2)

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Артурчик

4 минуты назад
Еще бы. Сейчас только сериалы типа "Рабыня Изаура с богатыми тоже плачет в Санта Барбаре под аккомпанемент ментовских войн" или про чертовщину в городе или в деревне, что, впрочем, взаимозаменяемо. Настоящие сценаристы и режиссеры, похоже, вымерли уже!
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Ваш

16 минут назад
Лучше бы сняли кино про мистику на избирательных участках парламентских и президентских выборов. Получили бы Оскара 146%.
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