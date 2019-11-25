В Липецке сняли фильм про мистику в деревне

Зрителей приглашают на закрытый показ.

4 декабря в кинозале областного центра культуры, народного творчества и кино состоится закрытый показ фильма «Банка». Его сняли липчане по мотивам раннего произведения Рэя Брэдбери.



- Это некоммерческий проект, который был реализован исключительно специалистами Липецкой области к 100-летнему юбилею писателя. Для фильма подготовлена фестивальная программа, поэтому он не будет опубликован в течение пару лет. И возможность увидеть его на большом экране во время этого технического показа уникальна, - сообщают авторы проекта.





У «Банки» интересный мистический сюжет. Нерешительный фермер Чарли хочет простых вещей - получить уважение жителей деревни и вернуть любовь своей жены Бетти, но не знает, как это сделать. Однажды он приобретает странную банку, внутри которой находится мистическое белёсое нечто, парящее в сгущённой атмосфере. Внутренность банки завораживает деревенских жителей, и каждый из них видит в ней свои смыслы и знаки. Чарли, как хозяин реликвии, получает желанные почёт и уважение. Но Бетти и её любовнику Тому Кармоди не нравится сложившаяся ситуация. Они решают во что бы то ни стало помешать Чарли и разоблачить его поддельный религиозный артефакт.



Начало сеанса запланировано на 19 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение 16+.