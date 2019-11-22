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47-летнего жителя Липецкой области обвиняют в развращении детей через социальные сети

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47-летнего жителя Липецкой области обвиняют в развращении детей через социальные сети

Одной из его жертв стала 5-летняя дочь соседей.

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 47-летнего жителя Тербунского района, обвиняемого в совершении шести эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, обвиняемый на протяжении почти нескольких месяцев развращал 5-летнюю девочку через социальную сеть, направляя ей сообщения развратного содержания, порнографические видеоматериалы и свои фотоснимки в обнаженном виде. Девочка, ещё не умевшая читать и писать, отправила мужчине голосовое сообщение с просьбой не писать ей, но тот оказался настойчивым и продолжил общение. Тогда ребенок рассказал обо всем взрослым. От имени дочери переписку продолжили родители и узнали в собеседнике соседа. О произошедшем родители девочки сообщили в правоохранительные органы.

Мужчину задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу. В ходе следствия установлены еще две девочки 10 и 12 лет, пострадавшие от его действий. Зная о возрасте собеседниц, обвиняемый вел с ними беседы на темы сексуальных отношений, побуждал фотографироваться в обнаженном виде и направлять эти фотографии ему. В ходе переписки он также отправлял им видеофайлы с детской порнографией и свои личные фото.

Под тяжестью собранных следствием доказательств вину в совершении преступлений мужчина признал, пояснив свои действия «зависимостью». Однако результаты судебных экспертиз опровергли наличие каких-либо психиатрических расстройств и подтвердили его вменяемость.

В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

Максимальное наказание за данные преступление до 20 лет лишения свободы.
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Комментарии (8)

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Ч

6 минут назад
"Бабуся Яга " , согласен с Вами на все 100 .
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Баба Яга

11 минут назад
Не называйте тварей МУЖЧИНАМИ, подонки - это имя для них !
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Перри Мейсон

12 минут назад
Когда же запретят этот интернет буржуазный? Верните православные берестяные скрижали
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А куда родители смотрят?

21 минуту назад
Зачем 5-летнему ребенку интернет?
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Перри Мейсон

39 минут назад
Бредик атакует на опытной
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Епрст

сегодня, 17:10
Сколько же дебилов на белом свете. Стрелять таких мразей надо. Дебилы конченные. Вам баб мало что ли которым за двадцать? На детишек кидаетесь уроды, они ведь ещё даже не понимают ничего. Расстрелять мразь.
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Ч

сегодня, 16:59
Устроить всенародную порку или расстрелять поганца .
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Леха

сегодня, 16:51
Гасить таких Козлов надо наглушняк
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