47-летнего жителя Липецкой области обвиняют в развращении детей через социальные сети

Одной из его жертв стала 5-летняя дочь соседей.

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 47-летнего жителя Тербунского района, обвиняемого в совершении шести эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, обвиняемый на протяжении почти нескольких месяцев развращал 5-летнюю девочку через социальную сеть, направляя ей сообщения развратного содержания, порнографические видеоматериалы и свои фотоснимки в обнаженном виде. Девочка, ещё не умевшая читать и писать, отправила мужчине голосовое сообщение с просьбой не писать ей, но тот оказался настойчивым и продолжил общение. Тогда ребенок рассказал обо всем взрослым. От имени дочери переписку продолжили родители и узнали в собеседнике соседа. О произошедшем родители девочки сообщили в правоохранительные органы.



Мужчину задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу. В ходе следствия установлены еще две девочки 10 и 12 лет, пострадавшие от его действий. Зная о возрасте собеседниц, обвиняемый вел с ними беседы на темы сексуальных отношений, побуждал фотографироваться в обнаженном виде и направлять эти фотографии ему. В ходе переписки он также отправлял им видеофайлы с детской порнографией и свои личные фото.



Под тяжестью собранных следствием доказательств вину в совершении преступлений мужчина признал, пояснив свои действия «зависимостью». Однако результаты судебных экспертиз опровергли наличие каких-либо психиатрических расстройств и подтвердили его вменяемость.



В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.



Максимальное наказание за данные преступление до 20 лет лишения свободы.

