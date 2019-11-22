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45 минут назад
Мэра задержали по делу о мошенничестве
Следствие заинтересовалось главой администрации подмосковного Чехова.
21 ноября, в доме главы городского округа Чехов Марины Кононовой в деревне Большое Петровское прошли обыски. Операция сотрудников ФСБ и следственного комитета РФ началась около 10 часов дня.
По версии следствия, чиновница передала нежилое здание, принадлежащее городскому округу, в аренду своему родственнику, а тот, в свою очередь, сдал в субаренду. Спустя некоторое время, имущество было выкуплено, но деньги в бюджет Чехова так и не поступили. Кононова подшила к документам липовые платежки. В отношении Марины Кононовой возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", пишет портал «Чехов-вид».
- Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержана глава городского округа Чехов. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.- В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения.
В мае ФСБ уже проводила следственные действия в администрации Чехова, тогда был задержан заместитель главы района Дмитрий Фирш по делу о хищении земель специального назначения, напоминает ТАСС.
По версии следствия, чиновница передала нежилое здание, принадлежащее городскому округу, в аренду своему родственнику, а тот, в свою очередь, сдал в субаренду. Спустя некоторое время, имущество было выкуплено, но деньги в бюджет Чехова так и не поступили. Кононова подшила к документам липовые платежки. В отношении Марины Кононовой возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", пишет портал «Чехов-вид».
- Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержана глава городского округа Чехов. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.- В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения.
В мае ФСБ уже проводила следственные действия в администрации Чехова, тогда был задержан заместитель главы района Дмитрий Фирш по делу о хищении земель специального назначения, напоминает ТАСС.