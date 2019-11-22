В столкновении автобуса и маршрутки на улице Циолковского пострадали два человека

Сегодня утром в Липецке на улице Циолковского столкнулись автобус "ПАЗ" маршрута №332 и автомобиль "Лада Калина".- Автобус двигался по улице Циолковского от кольца Трубного завода в сторону улицы Космонавтов, а "Калина" выехала с дороги-дублера прямо ему навстречу, - рассказали GOROD48 очевидцы аварии. - Видимо, управляющую "Калиной" женщину ослепило солнце и она не заметила маршрутку.В столкновении пострадала женщина-водитель "Лады Калина" - она была не пристегнута и ударилась головой о лобовое стекло, и пасссажир маршрутки.