Липецкий производитель получил признание на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России 2019»

В последние несколько лет государство уделяет самое пристальное внимание развитию сельскохозяйственной отрасли. В стране существует высокая потребность в поддержке отечественного производителя и импортозамещении. Так, следствием проводимой государством политики стал рост числа производителей продуктов питания что, в свою очередь, потребовало ужесточения контроля за соблюдением всех норм и регламентов производства. В стране созданы и функционируют различные комиссии, которые тщательно следят за выпускаемой продукцией.

Именно этим – проверкой качества– на протяжении уже более чем 22 лет занимаются эксперты в рамках премии «100 лучших товаров России». На данный момент это одна из наиболее престижных премий, гарант качества, лауреатом которой стремятся стать многие предприятия.

Липецкая область уже достойно зарекомендовала себя в рамках данного состязания производителей. 2019 год не стал исключением. В этом году знаками отличия был удостоен АО «Липецкий Хладокомбинат», который принял участие и продемонстрировал в рамках конкурса два своих продукта – «Пломбир ГОСТ ванильный в вафельном стакане 100 г.» и «Пломбир «Варенька» ванильный с клубничным наполнителем в глазированном вафельном рожке 120 г.».

Эти товары стали лауреатами Программы «100 лучших товаров России», а также вошли в «Золотую сотню 2019». Стоит отметить, что АО «Липецкий Хладокомбинат» стал единственной компанией, вошедшей в «Золотую сотню 2019» среди продовольственных предприятий во всем регионе. http://100best.ru/sites/default/files/users/admin/gold100_2019.pdf

Вот, как прокомментировала победу начальник службы качества Шишиморова Вера Алексеевна: «За последние два года нам удалось достичь не малых результатов. Благодаря совместным усилиям предприятию удалось выйти на полный производственный цикл – теперь мы не только самостоятельно выпекаем вафельные стаканчики, но и варим фруктово-ягодные наполнители. Также удалось увеличить объем выпускаемого товара, при этом сохранить высокий уровень контроля качества. Более того, были внедрены новые технологии менеджмента качества и системы менеджмента качества пищевой продукции. Все это подтолкнуло нас к решению об участии в столь престижном конкурсе, ведь мы гордимся проведенной работой и ее результатами».

«Достижению поставленных целей послужили масштабные маркетинговые исследования, которые проводились в 2018 году. Мы вышли на открытый диалог с нашими покупателями. Именно потребители диктовали нам то, каким должно быть наше мороженое. По результатам этих исследований была изменена упаковка и рецептура ряда торговых марок. Мы безусловно рады тому, что результаты нашей работы были отмечены на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров», но мы не собираемся на этом останавливаться. Уже в следующем году мы порадуем покупателей новыми видами любимого десерта и надеемся, что они придутся по вкусу не меньше, чем наши «хиты» - сообщила нам руководитель службы маркетинга Малащук Элина Сергеевна.

Руководство АО «Липецкого Хладокомбината» благодарит «Липецкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» за оказанное доверие представлять Липецкую область на федеральном уровне. «Наша задача не просто сохранить результат работы на достигнутом, а сосредоточить все усилия и привлечь новые возможности для достижения еще более высоких целей».

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