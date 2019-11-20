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9 минут назад
Липецкая вечЁрка: неудачный налет, закрытие автостанции и платежи за отопление
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 20 ноября.
Больше всего внимания сегодня привлекло сообщение о взрыве банкомата.В магазине сети "Покупайка" при попытке ограбления был полностью разрушен банкомат и задет его коллега. Кассет с деньгами ни в первом, ни во втором банкоматах не было.
Управление дорог и транспорта Липецкой области вынесло на общественное обсуждение проект сокращения рейсов автобусов, которые сейчас отправляются с автостанции на Соколе. Замечания и предложения в ведомстве ждут до 1 декабря, а позже планируется вернуть здание автостанции владельцу — РЖД. Причина закрытия автостанции — высокая арендная плата и невозможность реконструировать помещение. Липчане прокомментировали сообщение о ликвидации автостанции на Соколе свыше 150 раз.
Не менее активно читатели выжали свое мнение насчет новости «Сбивший женщину водитель «BMW X5» объяснил, почему уехал с места аварии». Автомобиль «BMW X5» был обнаружен на улице Студенческий Городок вскоре после ДТП. Полицейские быстро установили личность водителя. Им оказался 32-летний житель Липецка. Мужчина рассказал, что взял «BMW X5» у друга покататься. Поэтому он испугался, когда сбил женщину, и уехал с места ДТП. Машину друга он припарковал в Октябрьском округе, закрыл автомобиль и ушел.
В центре внимания – счета за отопление. Липчанам принесли платежки за тепло и горячую воду от «Квадры» за октябрь. И соцсети, и страницы в них этой ресурсоснабжающей организации заполнили возмущенные обращения недовольных начислениями жителей многоквартирных домов. Липчане обратили внимание на то, что уровень начислений за отопление за октябрь со стабильной температурой атмосферного воздуха выше +10 градусов вполне себе сопоставим с уровнем платежей за январь! К сожалению, это действительно так.
Управление дорог и транспорта Липецкой области вынесло на общественное обсуждение проект сокращения рейсов автобусов, которые сейчас отправляются с автостанции на Соколе. Замечания и предложения в ведомстве ждут до 1 декабря, а позже планируется вернуть здание автостанции владельцу — РЖД. Причина закрытия автостанции — высокая арендная плата и невозможность реконструировать помещение. Липчане прокомментировали сообщение о ликвидации автостанции на Соколе свыше 150 раз.
Не менее активно читатели выжали свое мнение насчет новости «Сбивший женщину водитель «BMW X5» объяснил, почему уехал с места аварии». Автомобиль «BMW X5» был обнаружен на улице Студенческий Городок вскоре после ДТП. Полицейские быстро установили личность водителя. Им оказался 32-летний житель Липецка. Мужчина рассказал, что взял «BMW X5» у друга покататься. Поэтому он испугался, когда сбил женщину, и уехал с места ДТП. Машину друга он припарковал в Октябрьском округе, закрыл автомобиль и ушел.
В центре внимания – счета за отопление. Липчанам принесли платежки за тепло и горячую воду от «Квадры» за октябрь. И соцсети, и страницы в них этой ресурсоснабжающей организации заполнили возмущенные обращения недовольных начислениями жителей многоквартирных домов. Липчане обратили внимание на то, что уровень начислений за отопление за октябрь со стабильной температурой атмосферного воздуха выше +10 градусов вполне себе сопоставим с уровнем платежей за январь! К сожалению, это действительно так.
87