Липецкая вечЁрка: субботник в четверг, приговор матери за самоубийство дочери и запрет электросамокатов
Восстанавливать мозаики и настилать полы в переходе у Нижнего парка будут москвичи и краснодарцы
Происшествия
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сегодня, 15:37
20-летний липчанин заплатил за неоказанные интим-услуги 29 000 рублей
А у 50-летнего мужчины мошенники выманили 800 000 рублей.
— 50-летнего мужчину мошенники убедили позаботиться о своей финансовой безопасности и выманили у него 800 000 рублей. А 19-летнего парня обманули от имени сотрудников ФСБ — ему «финансовая безопасность» обошлась в 450 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
49-летняя женщина через Telegram хотела купить персонажа в онлайн-игре, перешла по ссылке и с двух её карт списали в общей сложности 100 000 рублей.
22-летняя девушка искала работу и общалась с потенциальным работодателем по видеосвязи. Он убедил её предоставить конфиденциальные данные, и девушка лишилась 11 300 рублей.
В Ельце и в Задонске 41-летнюю и 36-летнюю женщин обманули под предлогом заработка на маркетплейсе. Одна лишилась 100 000 рублей, другая — 17 000 рублей.
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