20-летний липчанин заплатил за неоказанные интим-услуги 29 000 рублей

А у 50-летнего мужчины мошенники выманили 800 000 рублей.

13 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний парень. Его обманули при заказе интим-услуг. За встречу с девушкой липчанин заплатил 29 000 рублей, но в результате к нему никто так и не приехал.— 50-летнего мужчину мошенники убедили позаботиться о своей финансовой безопасности и выманили у него 800 000 рублей. А 19-летнего парня обманули от имени сотрудников ФСБ — ему «финансовая безопасность» обошлась в 450 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.49-летняя женщина через Telegram хотела купить персонажа в онлайн-игре, перешла по ссылке и с двух её карт списали в общей сложности 100 000 рублей.22-летняя девушка искала работу и общалась с потенциальным работодателем по видеосвязи. Он убедил её предоставить конфиденциальные данные, и девушка лишилась 11 300 рублей.В Ельце и в Задонске 41-летнюю и 36-летнюю женщин обманули под предлогом заработка на маркетплейсе. Одна лишилась 100 000 рублей, другая — 17 000 рублей.