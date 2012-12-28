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сегодня, 17:21

Четверо липчан заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Эпидемиологи предупреждают об опасном вирусе, который передают грызуны.

В прошлом году в Липецкой области зарегистрировано шесть случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, из них четыре случая среди жителей Липецка и по одному — в Елецком и Задонском районах. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, это свидетельствует об активизации эпидемического процесса.

Все заболевшие отмечали наличие мышевидных грызунов в многоквартирных и частных домах, садовых и хозяйственных постройках, на территориях домовладений и садово-огородных участков.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — острое инфекционное заболевание, вызываемое хантавирусами. Это природно-очаговая инфекция, которая часто имеет тяжелое клиническое течение.

Основной путь передачи — воздушно-капельный и воздушно-пылевой, при которых возбудитель, содержащийся в выделениях мелких млекопитающих, в виде аэрозоля или пылевого облака попадает через верхние дыхательные пути в лёгкие человека. Поэтому весной, когда многие наводят порядок на дачах или выезжают в лес, нужно быть особенно острожными. Возможен и контактный путь передачи через поврежденную кожу, а также со слюной при укусе зверьком.

Инкубационный период заболевания составляет от 4 до 49 дней. Оно начинается остро с подъема температуры тела до 38-40°С, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. Отмечается гиперемия (покраснение) лица, шеи, верхней половины туловища. В начальном периоде лихорадку часто принимают за грипп.

В ряде случаев отмечаются носовые кровотечения, появляется кровь в моче. Больные жалуются на боли в животе и поясничной области. Количество мочи резко уменьшается, в тяжелых случаях развивается анурия — полное прекращение выделения мочи.

При появлении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
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