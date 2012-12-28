Липецкая область оказалась в группе развитых регионов по внедрению ESG-принципов

Липецкая область по итогам 2024 года оказалась в группе «развитой уровень развития» по внедрению экологических, социальных и управленческих практик в регионах — рэнкинг устойчивости развития и интеграции ESG-критериев в деятельность 85 регионов РФ представило Национальное Рейтинговое Агентство.





ESG-критерии (от английского environmental, social, governance – «природа», «общество», «управление») сегодня входят в основные стратегии развития регионов. Их внедрение способствует улучшению качества жизни населения и повышению экономической эффективности субъектов. ESG-рэнкинги были представлены с 2021 года, они отражали, насколько успешно регионы интегрируют устойчивые практики — экологические инициативы, социальные и управленческие решения, — в свою инфраструктуру и общественную жизнь.В ESG-рэнкинге устойчивого развития и интеграции ESG-критериев регионы распределялись по оценкам 31 показателя в трех блоках: 12 показателей характеризовали экологию, 13 — социальную политику, еще шесть — качество управления. На основе ESG-оценки регионы распределены на пять групп — от наивысших к более низким оценкам.Липецкая область оказалась по итогам исследования во второй группе «развитый уровень развития» — в этот кластер вошли всего 23 региона страны.Как отмечают аналитики, среди экологических инициатив наиболее развитым оказалось снижение снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников. На промежутке последних трех лет (2021–2023 гг.) объём валовых выбросов от передвижных источников устойчиво снижается в 52% регионах. 15% регионов получили максимальные оценки по снижению объема валовых выбросов от стационарных источников. В целом успешно реализуются большинство экологических практик у 25-27% регионов. Популярной мерой по социальному направлению стал рост в привлечении медицинских сотрудников, 25% регионов получили высокую оценку обеспеченности населения медицинским персоналом. Также на высоком уровне в регионах находится корпоративная ответственность — по заключению аналитиков во всех регионах разработана и действует стратегия в области охраны окружающей среды, региональные власти уделяют значительное внимание мониторингу и оценке воздействия своей деятельности на окружающую среду.