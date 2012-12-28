Силовики провели в Липецке учения «Технология-2025»

Отрабатывались действия по пресечению теракта на промышленном объекте.



С 12 по 13 марта в Липецкой области проводилось плановое командно-штабное учение «Технология-2025» по пресечению террористического акта на объекте промышленности. В тренировке участвовали представители ФСБ, МВД, Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН, МЧС, ЦССИ ФСО России и правительства области. Отрабатывались алгоритмы действий по поиску, обнаружению и нейтрализации диверсионно-террористической группы, ликвидации и минимизации последствий падения БПЛА на территории промышленного объекта.«Подводя итоги учения, руководитель штаба – начальник УФСБ России по Липецкой области генерал-майор Юрий Шумилин отметил готовность группировки к пресечению преступлений террористической направленности. Штабом приняты конкретные решения, нацеленные на дальнейшее совершенствование взаимодействия региональных субъектов антитеррористической деятельности, а также мер противодействия террористическим угрозам на территории Липецкой области», — сообщает пресс-служба УФСБ.