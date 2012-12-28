Липецкая вечЁрка: субботник в четверг, приговор матери за самоубийство дочери и запрет электросамокатов
Общество
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сегодня, 17:34
Силовики провели в Липецке учения «Технология-2025»
Отрабатывались действия по пресечению теракта на промышленном объекте.
«Подводя итоги учения, руководитель штаба – начальник УФСБ России по Липецкой области генерал-майор Юрий Шумилин отметил готовность группировки к пресечению преступлений террористической направленности. Штабом приняты конкретные решения, нацеленные на дальнейшее совершенствование взаимодействия региональных субъектов антитеррористической деятельности, а также мер противодействия террористическим угрозам на территории Липецкой области», — сообщает пресс-служба УФСБ.
Фото пресс-службы УФСБ
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