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Сбивший женщину водитель «BMW X5» объяснил, почему уехал с места аварии

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#авария #ДТП
Сбивший женщину водитель «BMW X5» объяснил, почему уехал с места аварии

Мужчина вчера катался на чужой иномарке.

Полицейские опросили водителя, сидевшего за рулём «BMW X5», который вчера днем на улице Советской сбил женщину и уехал с места аварии. Оказалось, что 32-летний житель Липецка сбил женщину на чужой машине.

- Автомобиль «BMW X5» был обнаружен на улице Студенческий Городок вскоре после ДТП. В результате комплекса оперативно-разысканных мероприятий полицейские установили личность водителя. Им оказался 32-летний житель Липецка. Мужчина рассказал, что взял «BMW X5» у друга покататься. Поэтому он испугался, когда сбил женщину, и уехал с места ДТП. Машину друга он припарковал в Октябрьском округе, закрыл автомобиль и ушел, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Расследованием происшествия занимается следственная часть следственного управления УМВД по Липецкой области. Сейчас проводятся исследование на следы алкоголя в крови водителя. Уголовное дело в отношении мужчины пока не возбуждено, но обязательно появится после уточнения состояния женщины и квалификации происшествия в соответствии с УК РФ. 

Напомним, что 19 ноября около 13.00 в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлиники на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места аварии. План «Перехват», введенный после аварии, дал результат: полицейские нашли автомобиль уже к двум часам дня.
21 2289
#авария #ДТП

Комментарии (21)

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хозяин хапять

6 минут назад
у меня много кАзлов отпущеня, на всех стариков хватит!
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48

12 минут назад
удобно) холода близятся, можно и кого-нибудь найти на теплое место отдохнуть пару лет
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Гость

18 минут назад
Оперативник, Да наверняка и прав нет? А таких липчанин можно по свалкам найти сколько угодно, при этом отмыть приходить.
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Опять чебуреки

19 минут назад
Как по аулу едут. Это у них в крови-как на ишаке)))
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хахах

21 минуту назад
32 летныий житель Липецка из Еревана ?
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Оперативник

21 минуту назад
Вообще то его не вычислили,а сам пришел с адвокатом.Кавказец.И не факт что правду говорит
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ну

25 минут назад
Еллы Паллы -надо просто в липецк не таджикоа ,а турок строителей приглашать
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дэло было так

26 минут назад
закрыл автомобиль и ушел люля кибаб немножко кушать
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Еллы Паллы

27 минут назад
вообще с ремонтом дорог армяномашин в этом году сильно прибавилось, а значит и ишаководитделей тоже, это надо в корне пресекать, иначе диаспора совсем оборзеет. На куй мы их от турков защищали? Турки гораздо лучше нация
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Алкаш

32 минуты назад
Во здорова,сбил по синьке,свалил.Потом за бабло куклу посадил на руля.А тут даже и статьи не будя,максимум штраф,лижбы жмура не было.
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