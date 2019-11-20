Сбивший женщину водитель «BMW X5» объяснил, почему уехал с места аварии

Мужчина вчера катался на чужой иномарке.

Полицейские опросили водителя, сидевшего за рулём «BMW X5», который вчера днем на улице Советской сбил женщину и уехал с места аварии. Оказалось, что 32-летний житель Липецка сбил женщину на чужой машине.- Автомобиль «BMW X5» был обнаружен на улице Студенческий Городок вскоре после ДТП. В результате комплекса оперативно-разысканных мероприятий полицейские установили личность водителя. Им оказался 32-летний житель Липецка. Мужчина рассказал, что взял «BMW X5» у друга покататься. Поэтому он испугался, когда сбил женщину, и уехал с места ДТП. Машину друга он припарковал в Октябрьском округе, закрыл автомобиль и ушел, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.Расследованием происшествия занимается следственная часть следственного управления УМВД по Липецкой области. Сейчас проводятся исследование на следы алкоголя в крови водителя. Уголовное дело в отношении мужчины пока не возбуждено, но обязательно появится после уточнения состояния женщины и квалификации происшествия в соответствии с УК РФ.