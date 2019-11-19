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Липецкая вечЁрка: сбежавший водитель, спасение ребенка и дорожные разборки

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#вечерка
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Липецкая вечЁрка: сбежавший водитель, спасение ребенка и дорожные разборки

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 18 ноября.

Липчане сегодня чаще всего интересовались сообщением о спасении ребенка. В областной детской больнице провели операцию по извлечению из пищеварительного тракта двухлетнего ребенка нескольких десятков магнитов: 2-летняя девочка проглотила 38 маленьких магнитов от игрушек.

Сегодня днем в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлиники на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил женщину, протащил ее на капоте около 10 метров и скрылся с места аварии. План «Перехват», введенный в Липецке после аварии на улице Советской, дал результат: полицейские нашли автомобиль «BMW X5». Сейчас полицейские устанавливают личность владельца машины и выясняют, кто сидел за ее рулем во время ДТП.

Более сотни комментариев оставлено под новостью  «Око за око, зеркало за зеркало: дорожные разборки попали на видео». В YouTube разместили запись дорожного конфликта, который произошел на улице 40 лет Октября в Липецке. Там повздорили водитель белого «ВАЗа» и женщина - водитель иномарки.

В Липецке снова задаются вопросом – быть или не быть трамваям. Глава Липецка Евгения Уваркина прокомментировала заявления депутата городского Совета и работника МУП «Городской электротранспорт» о возможной ликвидации этого вида общественного транспорта.
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#вечерка
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