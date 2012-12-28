В Липецкой области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по листериозу и геморрагической лихорадке
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«Как вора — освободить! Но как похитившего меня человека, грабителя и разбойника — посадить!»
Происшествия
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сегодня, 11:16
42-летний мужчина погиб на диване
Пожар случился в Ожоге.
Еще один пожар произошел вчера в селе Казаки Елецкого района: сгорел автомобиль «Хендай Солярис».
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