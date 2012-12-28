42-летний мужчина погиб на диване

Пожар случился в Ожоге.



Вечером 13 марта в селе Ожога Воловского района во время пожара в частном доме погиб 42-летний мужчина. В пожаре сгорел диван, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Еще один пожар произошел вчера в селе Казаки Елецкого района: сгорел автомобиль «Хендай Солярис».