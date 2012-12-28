32-летняя женщина-курьер телефонных мошенников забрала деньги у 12 пенсионеров

И получила 4 года колонии.

Елецкий городской суд приговорил к 4 годам колонии общего режима 32-летнюю уроженку Краснодарского края, которая с августа по сентябрь 2022 года совершила 12 эпизодов мошенничества.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина подрабатывала курьером мошенников в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской областей. Она получала от организатора сообщения о необходимости прибыть в дома пенсионеров и забирала у них деньги, спрятанные в комплект постельного белья или махровое полотенце.Деньги пожилые люди передавали за избежание их родственниками уголовной ответственности за совершенное ими или по их вине ДТП. При этом сообщники женщины до тех пор, пока она не забирала деньги, постоянно оставались на связи с потерпевшими, не разрешали им сбрасывать звонок, общаться и консультироваться с кем-то.После получения денег женщина 10% от похищенной суммы и потраченные на проезд деньги оставляла себе, а оставшуюся часть зачисляла на банковский счет.