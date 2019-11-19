Происшествия

50 минут назад

На улице Советской водитель «BMW X5» сбил женщину и скрылся с места аварии

27 2016
#Авария #ДТП
На улице Советской водитель «BMW X5» сбил женщину и скрылся с места аварии

В городе объявлен план «Перехват».

Несколько минут назад в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлинике на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил женщину и скрылся с места аварии.

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- Автомобиль двигался в сторону площади Победы и сбил женщину примерно посередине дороги, - рассказали GOROD48 очевидцы аварии. – После удара водитель вырулил на полосу выделенную для автобусов и протащил женщину на капоте около десяти метров. Затем она упала с машины на переходе через улицу Пушкина, а «BMW» уехал.

Пострадавшей оказали помощь врачи «скорой»: у женщины разбита голова, сломаны рука и нога. 

Для поиска автомобиля в городе объявлен план «Перехват». Известно, что на автомобиле номера республики Армения.

27 2016
#Авария #ДТП

Комментарии (27)

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весёлый

5 минут назад
Найти тебя очень легко и твои номера ,просмотрев камеры наблюдения с *
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весёлый

6 минут назад
Братан ,который сбил ,ты читаешь эти строки,приди сам в полицию ,это самый лучший совет и женщину не бросай ,сам от себя никуда не убежишь ,да испугался,сосотояние афекта ,все мы люди,но полиция тебя ждёт и женщина
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Личи

9 минут назад
бараны, сейчас у русских полно машин из Армении, потому что там дешевле брать и сборка европейская.
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Этот чтоб не раздувать

9 минут назад
эм, межнациональную рознь)))
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эм

10 минут назад
так-то 8 минут назад написали новость, что нашли автомобиль этот, а вот про водителя ни слова, правда удалили почему-то эту новость, лол
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fed

12 минут назад
Совершенно необязательно что машина армянина. Их сейчас тут тьма. В Грузию гоняют из-за рубежа паромом, растомаживают в Армении так как она в таможенном союзе с Россией и дешевле намного
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э

15 минут назад
ну что вы русские такие не толерантныевас чморят, а вы не толерантные
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Роман

16 минут назад
Да не надо его бить, просто елдой по губам поводить и на Ютуб, будет звездой в своем ауле.
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меч

16 минут назад
а вообще, Ну да!!!!Хохлопидоры-самый уважаемый народ!!!))))))))))))))))))))))))))))))
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Олень

19 минут назад
"план перехват"-читать, как выяснение принадлежности автомобиля к блатным армянам. Затем оценка целесообразности связываться с армянами. И вот новость на город48, водитель не найден
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