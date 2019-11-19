На улице Советской водитель «BMW X5» сбил женщину и скрылся с места аварии

В городе объявлен план «Перехват».

Несколько минут назад в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлинике на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил женщину и скрылся с места аварии.







- Автомобиль двигался в сторону площади Победы и сбил женщину примерно посередине дороги, - рассказали GOROD48 очевидцы аварии. – После удара водитель вырулил на полосу выделенную для автобусов и протащил женщину на капоте около десяти метров. Затем она упала с машины на переходе через улицу Пушкина, а «BMW» уехал.

Пострадавшей оказали помощь врачи «скорой»: у женщины разбита голова, сломаны рука и нога.

Для поиска автомобиля в городе объявлен план «Перехват». Известно, что на автомобиле номера республики Армения.