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Происшествия
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сегодня, 11:29
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На охраняемой автостоянке с автомобиля сняли два аккумулятора
Хозяйку машины обокрал бывший сотрудник, но она его простила.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на машине под управлением своего знакомого мужчина приехал на автостоянку в Ельце и сообщил охраннику о необходимости снять с автомобиля, на котором ранее он работал, две аккумуляторные батареи для их зарядки. Но на самом деле мужчина у хозяйки машины уже не работал. Отсоединив клеммы проводов, мужчина похитил два аккумулятора на общую сумму 14 711 рублей.
В суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и заключением медиативного соглашения. Бывший сотрудник возместил ей ущерб и принес публичные извинения.
Уголовное дело было прекращено, мужчина был освобожден от уголовной ответственности.
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