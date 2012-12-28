На охраняемой автостоянке с автомобиля сняли два аккумулятора

Хозяйку машины обокрал бывший сотрудник, но она его простила.

Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении уроженца Донецкой области, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину: в сентябре прошлого года на охраняемой автостоянке он похитил с автомобиля два аккумулятора.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на машине под управлением своего знакомого мужчина приехал на автостоянку в Ельце и сообщил охраннику о необходимости снять с автомобиля, на котором ранее он работал, две аккумуляторные батареи для их зарядки. Но на самом деле мужчина у хозяйки машины уже не работал. Отсоединив клеммы проводов, мужчина похитил два аккумулятора на общую сумму 14 711 рублей.В суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и заключением медиативного соглашения. Бывший сотрудник возместил ей ущерб и принес публичные извинения.Уголовное дело было прекращено, мужчина был освобожден от уголовной ответственности.