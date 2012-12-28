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сегодня, 08:17
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Житель Липецка спалил дом соседей из-за пустяковой ссоры

В доме находилась семья с детьми. Здание сгорело полностью.

Полицейские передали в суд дело 55-летнего жителя Липецка, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества: год назад он сжег дотла дом соседей.

Поджог стал результатом ссоры: соседи обвиняемого возмутились тем, что дым от его мангала заволок их участок. 

«Ночью мужчина незаметно проник на участок соседей и поджег дом, в котором находилась семья с несовершеннолетними детьми. Огонь полностью уничтожил домовладение. Люди успели выбежать и не пострадали», — рассказали об обстоятельствах преступления в областном управлении МВД.

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Как выяснилось, поджог мужчина совершил пьяным. Ущерб нанесенный соседям превысил 1,8 миллиона рублей. 

Максимальная санкция ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), по которой будут судить мужчину, предполагает до пяти лет лишения свободы.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Знаю все
12 минут назад
Он не пустой дом пошел поджигать,а дом с людьми ( с детьми). Это не просто уничтожение имущества,это покушение на убийство!
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Кузькин отец
32 минуты назад
Больная логика правоохранительных органов: "Когда убьют, тогда и звоните". Вот если бы не успела семья покинуть горящий дом, тогда завели бы дело о преднамеренном (а может и случайном) убийстве, а так нет.
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48
44 минуты назад
Это не поджог, это покушение на убийство двух и более людей! Что за суд???
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Гостья1
47 минут назад
А кто восполнит строительство дома пострадавшим?наказывать надо больше рублем,пусть возместит ущерб,продав свой дом и дальше отвечает за злодеяния перед судом как поджигатель.
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Гость
51 минуту назад
В нашей деревне был один такой мужик. Чуть кто его обидит, то сразу красного петуха запустит. Его так и прозвали "Огонёк".
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странная квалификация
56 минут назад
А покушение на жизнь людей, почему нет?
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Лиза
58 минут назад
А если бы люди погибли в пожаре? Этого идиота надо наказать по всей строгости закона.
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вв
сегодня, 08:40
Боже,как мне это знакомо. Ничего не меняется.... Сами друг друга уничтожим....
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Ой, ну не надо...
31 минуту назад
Во Франции каждый митинг чего-то жгут.
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И как
44 минуты назад
В Грязях будут одни цыгани жить
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Иваныч
сегодня, 08:28
Совсем озверели люди.
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Викторм
сегодня, 08:25
А где покушение на убийство? Куда прокуратура смотрит?
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