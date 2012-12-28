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Происшествия
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сегодня, 08:17
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Житель Липецка спалил дом соседей из-за пустяковой ссоры
В доме находилась семья с детьми. Здание сгорело полностью.
Поджог стал результатом ссоры: соседи обвиняемого возмутились тем, что дым от его мангала заволок их участок.
«Ночью мужчина незаметно проник на участок соседей и поджег дом, в котором находилась семья с несовершеннолетними детьми. Огонь полностью уничтожил домовладение. Люди успели выбежать и не пострадали», — рассказали об обстоятельствах преступления в областном управлении МВД.
Как выяснилось, поджог мужчина совершил пьяным. Ущерб нанесенный соседям превысил 1,8 миллиона рублей.
Максимальная санкция ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), по которой будут судить мужчину, предполагает до пяти лет лишения свободы.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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