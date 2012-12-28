Житель Липецка спалил дом соседей из-за пустяковой ссоры

В доме находилась семья с детьми. Здание сгорело полностью.



Полицейские передали в суд дело 55-летнего жителя Липецка, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества: год назад он сжег дотла дом соседей.Поджог стал результатом ссоры: соседи обвиняемого возмутились тем, что дым от его мангала заволок их участок.«Ночью мужчина незаметно проник на участок соседей и поджег дом, в котором находилась семья с несовершеннолетними детьми. Огонь полностью уничтожил домовладение. Люди успели выбежать и не пострадали», — рассказали об обстоятельствах преступления в областном управлении МВД.Как выяснилось, поджог мужчина совершил пьяным. Ущерб нанесенный соседям превысил 1,8 миллиона рублей.Максимальная санкция ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), по которой будут судить мужчину, предполагает до пяти лет лишения свободы.