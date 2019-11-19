Общество
26 минут назад
Липецкая медсестра вошла в десятку лучших в России
И продолжает борьбу в профессиональном конкурсе.
Главная медсестра областной стоматологической поликлиники Ольга Лаухина вышла в топ-10 первого Всероссийского конкурса «Лучшая медицинская сестра — 2019». Ольга Лаухина впервые за свою карьеру принимает участие в профессиональном конкурсе, и сразу оказалась в списке лучших в России.
- О том, что будет проводиться конкурс «Лучшая медицинская сестра — 2019» нам на совещании в управлении здравоохранения Липецкой области рассказала главный внештатный специалист по организации сестринской деятельности Галина Разгонова. С ее подачи я и моя и коллега из больницы скорой медицинской помощи решили принять участие в профессиональном конкурсе, - рассказывает Ольга Лаухина. - Я успешно прошла онлайн-тестирование, отправила свою работу. И вот вчера узнала, что вышла в финал конкурса. Посмотрела работы своих коллег-финалистов, у них действительно есть чему поучиться.
Работа, которую конкурсант, отправляет на рассмотрение — это проект, реализованный сотрудником в ходе его профессиональной деятельности. Проект Ольги Лаухиной посвящен усовершенствованию организации работы медсестры кабинета хирургической стоматологии при оказании неотложной помощи в ночное время, выходные и праздничные дни.
- Медсестра как специалист, который работает с отходами класса Б (использованные одноразовые инструменты со следами биологических жидкостей), всегда находится в зоне риска. Надо понимать, что по ночам люди обращаются к стоматологу при сильнейших болях. Кроме того, к нам поступают пациенты с травмами и в состоянии опьянения. И медсестра должна создать все условия для обеспечения своей инфекционной безопасности и создать ее для пациента, - рассказывает о проекте главная медсестра областной стоматологической поликлиники Ольга Лаухина. - Нам при поддержке главного врача стоматологического центра Игоря Фомичева удалось оптимизировать рабочее место медсестер, перейти от дезраствора к непрокалываемым пакетам для утилизации отходов, повысить инфекционную безопасность персонала и пациентов.
Главный приз конкурса медицинский сестер — премия в 100 000 рублей. Ее получит автор лучшей из десяти работ, вышедших в финал. Жюри назовет имя победителя конкурса в конце ноября. Ольга Лаухина, конечно, надеется на победу, но для нее, все же, главным стала возможность рассказать о своей работе коллегам по всей России.
- Мы охотно поделимся своими наработками с коллегами из других учреждений здравоохранения в регионе, - говорит Ольга Лаухина. - Кроме того, моя работа находится в открытом доступе. Я очень благодарю всех тех, кто помогал мне в реализации проекта, особенного Игоря Фомичева и Галину Разгонову.
Ольга Лаухина работает в медицине с 1999 года. Получила образование в елецком медицинском колледже и воронежской медицинской академии (сегодня - университет им. Н.Н. Бурденко). С 2013 года работала старшей медсестрой в «Областная стоматологическая поликлиника–Стоматологический центр». С 2016 года работает там же в должности главной медицинской сестры.
- О том, что будет проводиться конкурс «Лучшая медицинская сестра — 2019» нам на совещании в управлении здравоохранения Липецкой области рассказала главный внештатный специалист по организации сестринской деятельности Галина Разгонова. С ее подачи я и моя и коллега из больницы скорой медицинской помощи решили принять участие в профессиональном конкурсе, - рассказывает Ольга Лаухина. - Я успешно прошла онлайн-тестирование, отправила свою работу. И вот вчера узнала, что вышла в финал конкурса. Посмотрела работы своих коллег-финалистов, у них действительно есть чему поучиться.
Работа, которую конкурсант, отправляет на рассмотрение — это проект, реализованный сотрудником в ходе его профессиональной деятельности. Проект Ольги Лаухиной посвящен усовершенствованию организации работы медсестры кабинета хирургической стоматологии при оказании неотложной помощи в ночное время, выходные и праздничные дни.
- Медсестра как специалист, который работает с отходами класса Б (использованные одноразовые инструменты со следами биологических жидкостей), всегда находится в зоне риска. Надо понимать, что по ночам люди обращаются к стоматологу при сильнейших болях. Кроме того, к нам поступают пациенты с травмами и в состоянии опьянения. И медсестра должна создать все условия для обеспечения своей инфекционной безопасности и создать ее для пациента, - рассказывает о проекте главная медсестра областной стоматологической поликлиники Ольга Лаухина. - Нам при поддержке главного врача стоматологического центра Игоря Фомичева удалось оптимизировать рабочее место медсестер, перейти от дезраствора к непрокалываемым пакетам для утилизации отходов, повысить инфекционную безопасность персонала и пациентов.
Главный приз конкурса медицинский сестер — премия в 100 000 рублей. Ее получит автор лучшей из десяти работ, вышедших в финал. Жюри назовет имя победителя конкурса в конце ноября. Ольга Лаухина, конечно, надеется на победу, но для нее, все же, главным стала возможность рассказать о своей работе коллегам по всей России.
- Мы охотно поделимся своими наработками с коллегами из других учреждений здравоохранения в регионе, - говорит Ольга Лаухина. - Кроме того, моя работа находится в открытом доступе. Я очень благодарю всех тех, кто помогал мне в реализации проекта, особенного Игоря Фомичева и Галину Разгонову.
Ольга Лаухина работает в медицине с 1999 года. Получила образование в елецком медицинском колледже и воронежской медицинской академии (сегодня - университет им. Н.Н. Бурденко). С 2013 года работала старшей медсестрой в «Областная стоматологическая поликлиника–Стоматологический центр». С 2016 года работает там же в должности главной медицинской сестры.
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